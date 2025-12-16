Säkerhetshandläggare
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region syd / Säkerhetsjobb / Åstorp Visa alla säkerhetsjobb i Åstorp
2025-12-16
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker säkerhetshandläggare till förvaren i Åstorp och Ljunghed.
Vid en försvarsenhet placeras frihetsberövade människor som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och som behöver finnas tillgängliga för verkställighet. En person kan också tas i förvar om rätten att vistas i landet eller identiteten behöver utredas. Förvaret är en sluten enhet och verksamheten bedrivs dygnet runt. Arbetet utgår från gällande lagstiftning där rättssäkerhet, värdighet och trygghet är viktigt.
Vad gör en säkerhetshandläggare?
Som säkerhetshandläggare arbetar du med förvarets lokala säkerhetsarbete och driver det operativa arbetet med säkerhetsrelaterade frågor framåt. Du är ledningsgruppens stöd i alla säkerhetsrelaterade frågor. Du har en betydande roll i det strategiska säkerhetsarbetet, med bland annat analys och uppföljning.
Du driver personalsäkerhetsarbetet på förvaret och bidrar till kvalitetsuppföljningsarbetet inom säkerhet genom att samla statistik, genomföra analyser och uppföljningar inom säkerhetsområdet samt planera åtgärder. I det arbetet ansvarar du för säkerhets-, kris- och utrymningsplanering. Du utreder även incidenter samt ansvarar för att ta fram och uppdatera rutiner och policys inom säkerhetsområdet. Vidare ansvarar du för viss hantering av tekniska anläggningar inom säkerhetsområdet såsom tillträdesskydd och fysiskt skydd i lokaler (lokalskydd) samt förvalta och utveckla rutiner inom ditt ansvarsområde.
Du deltar i nationella säkerhetsforum tillsammans med säkerhetsansvariga på övriga förvar samt säkerhetsexperter på huvudkontoret. I samarbete med utbildningssamordnare är du även delaktig i utbildningsinsatser inom säkerhetsområdet för övriga medarbetare. Du kommer även att fungera som kontaktperson med externa aktörer såsom Kriminalvårdens nationella transportenhet, polisen etc.
Utöver detta förväntas du fungera som ett stöd för personalen på avdelningen i att upprätthålla ordning och säkerhet på avdelningen och att arbeta med att förebygga och hantera konflikter, risker, hot och våld. Du kan även behöva utföra säkerhetskontroller och visitationer.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan skilja på det personliga och professionella och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot säkerhet eller risk- och krishantering, alternativ annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
God kännedom kring gällande lagstiftning inom dina ansvarsområden såsom säkerhetsskyddslag, arbetsmiljölag etc
Kunskap om säkerhetsrutiner i låst miljö
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
Kunskap om kris- och kontinuitetsplanering
Erfarenhet av säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av uppföljning och utredning av incidenter
Erfarenhet av att hålla svåra samtal, såsom säkerhetsprövningssamtal, förhör etc.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid. Arbete utanför kontorstid kan förekomma.
Placering: Åstorp. En del av tjänsten kommer att vara placerad på förvaret i Ljungbyhed
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 11 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
