Sågverksoperatör
2026-04-28
Vill du arbeta med trä i en modern produktion - tillsammans med ett starkt team?
Nu söker vi på Levene Såg en ny kollega till vår såglinje. Hos oss blir du en viktig del av produktionen där vi förädlar skogsråvara till kvalitetsprodukter som når kunder i hela världen.
Vi är ett familjeägt sågverk med över 80 års erfarenhet och stark lokal förankring. Samtidigt arbetar vi mot en internationell marknad med höga krav på kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du inte bara ett jobb - du blir en del av ett lag där alla bidrar.
Ett varierande arbete i hjärtat av produktionen
Möjlighet att lära dig flera delar av sågverksprocessen
Ett sammansvetsat team med bra stämning
Stora möjligheter att påverka och komma med förbättringsförslag
Trygga villkor och kollektivavtal
Vi tror på utveckling - både i verksamheten och hos våra medarbetare.
Din roll hos oss
Som sågverksoperatör är du med och driver produktionen framåt. Du jobbar nära maskinerna, följer flödet och ser till att allt fungerar som det ska.
Du kommer bland annat att:
övervaka och styra såglinjen
ställa in maskiner och följa upp produktionen
lösa driftstörningar och hålla produktionen igång
kvalitetssäkra det vi producerar
bidra till ordning, underhåll och säker arbetsmiljö
Arbetet är praktiskt, varierande och ibland fysiskt - och passar dig som gillar att vara där det händer.
Vem är du?
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är din inställning.
Vi tror att du:
gillar att ta ansvar och få saker att fungera
trivs med att jobba i team
är noggrann och har ett säkerhetstänk
gillar att lösa problem och tänka framåt
har en positiv inställning och vill utvecklas
B-körkort
Gymnasieutbildning
God svenska (viktigt för säkerheten)
Grundläggande datavana
Meriterande
Erfarenhet från industri eller produktion
Truckkort
Motorsågskörkort
Anställning
Tillsvidareanställning (med provanställning)
Heltid
Arbetstid främst dagtid
Skicka din ansökan till:ellen.henrysson@traforadling.se
Urval sker löpande - så vänta inte med att söka.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: ellen.henrysson@traforadling.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sågverksoperatör".
Levene Såg AB
(org.nr 556059-4037), https://traforadling.se/levene-sag-ab/
Levene Furubacken 1 (visa karta
)
534 93 STORA LEVENE
För detta jobb krävs körkort.
9881326