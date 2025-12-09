Sagolik sjuksköterska
Astrid Lindgrens Vimmerby AB, driver två besöksmål. I Astrid Lindgrens Värld kan du möta Astrids berättelser och karaktärerna från böckerna och filmerna -och på Astrid Lindgrens Näs kan du fördjupa din kunskap om Astrid Lindgrens liv och gärning.
Vi är drygt 70 tillsvidareanställda, och ca 650 säsongsanställda medarbetare. Hos oss är alla en lika viktig del i att skapa en äkta och genuin upplevelse av Astrid Lindgrens berättelser, och sprida kunskapen om hennes liv och gärning.
Vi söker nu en sagolik sjuksköterska
Är du utbildad sjuksköterska, älskar barn och söker ett fritt, annorlunda jobb där du dagligen får nytta av den kreativitet och initiativförmåga som präglar din personlighet, då bör du titta närmare på detta jobb.
Vår sjukstuga är en service för våra gäster och för vår personal. Vi bemannar med två sjuksköterskor som avlöser varandra under veckans alla dagar från 1 juni- 16 aug. Som sjuksköterska är du en del av vår personalavdelning. Arbetet är av varierande slag men stor del av sysslorna består av enklare omplåstringar, ta hand om getingstick, lugna föräldrar och barn samt ha en bra kommunikation med våra anställda. Till de här tjänsterna söker vi dig som är glad och utåtriktad och gillar att ha många bollar i luften. Du behöver också vara flexibel, kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Att kunna prata engelska ser vi som en självklarhet, fler språk är meriterande.
Anställningen är deltid, anställningsperioden är 1 juni till 16 augusti. Helgarbete ingår i tjänsten. Arbetstid, dagtid.
Läs mer om vårt företag och ansök på vår hemsida: https://jobb.astridlindgrensvarld.se/
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Personalchef Linnéa Hindvik svarar gärna på frågor om tjänsten och nås via linnea.hindvik@atridlindgrensvimmerby.se
