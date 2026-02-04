Runner - Sommarjobb
2026-02-04
Bli en Mossbylundare i sommar - vi söker RUNNER!
Vill du ha ett sommarjobb där tempot är högt, stämningen varm och ingen dag är den andra lik? På Mossbylund och Bongska Huset är vi inte bara kollegor - vi är Mossbylundare: magiska varelser som sprider glädje bland både gäster och varandra. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa oförglömliga upplevelser i sommar i rollen som Runner.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som RUNNER på Mossbylund och Bongska Huset är du en självklar del av verksamheten och bidrar till minnesvärda gästupplevelser genom ett nära samspel mellan kök och servis, där du hjälper till att skapa ett smidigt och effektivt serviceflöde
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
• Duka och förbereda restaurangen inför service - Diska och underhålla serveringsutrustning, matlagningskärl och porslin - Servera och presentera de rätter våra gäster valt - Hjälpa servispersonalen med av- och omduk av bord
VEM ÄR DU?
För att trivas som RUNNER är erfarenhet från serviceyrket meriterande, men det är inget måste. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende. Du möter alltid våra gäster med ett glatt humör och några vänliga ord, även när du inte kan hjälpa till direkt - för ibland är just det som gör hela skillnaden. Hos oss går personlighet alltid före erfarenhet.
Du är flexibel, gillar att vara i rörelse och trivs lika bra när tempot är lugnt som när det är full fart. Rollen är fysiskt aktiv, vilket du ser som en del av äventyret. Du kan kommunicera på både svenska och engelska. Körkort och tillgång till bil eller annat fordon är ett stort plus om du inte bor på cykelavstånd, då kollektivtrafiken inte alltid når hela vägen till Mossbylund under kvällstid.
VEM ÄR VI?
Beläget på Skånes absolut vackraste del av sydkusten, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Här får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI
Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder fantastiska kollegor och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en fantastisk upplevelse varje gång.
Anställningen är en visstidsanställning under sommaren med arbete både vardag och helg. Vi ser gärna att du kan jobba helger redan under våren för att få en ordentlig upplärning, och möjligheterna att fortsätta jobba helger hos oss under hösten är stora.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Fr.o.m 17 år Fr. 1 april 2025; 107,85 kr/h Fr. 1 april 2026; 110,87 kr/h
Under 17 år Fr. 1 april 2025; 98,87 kr/h Fr. 1 april 2026; 101,64 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Arbetsgivare Hotell Mossbylund AB (org.nr 556628-4476)
(org.nr 556628-4476), https://jobba.mossbylund.se
274 53 SKIVARP
Mossbylund Jobbnummer
9722799