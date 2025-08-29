Rörnätstekniker
2025-08-29
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Du söker nya utmaningar och ett meningsfullt arbete som gör skillnad för människor och samhället. Vi letar efter såna som du, som är fulla av engagemang, nyfikenhet och energi. För att leva och bo behöver vi en infrastruktur, förutsättningar för ett fungerande samhälle. Vi är det kommunalägda bolaget som förser Lidköpings kommun med det som kan kallas den osynliga infrastrukturen. Det handlar om vatten och avlopp, bredband och elnät men också om avfallshantering. Elnätet drivs i dotterbolaget Lidköping elnät AB. Våra medarbetare har hög kompetens inom allt från teknik, drift och säkerhet till ekonomi och miljö. Vårt uppdrag har en betydande roll i kommunens arbete med att forma ett hållbart samhälle och att erbjuda god service till medborgarna. Vi hoppas att du vill vara med på resan att forma just det samhället och att erbjuda den servicen till våra kunder i Lidköping - varmt välkommen med din ansökan till Lidköping miljö och teknik!Publiceringsdatum2025-08-29Beskrivning
Lidköping befinner sig i en expansiv fas med flera stora infrastrukturprojekt och stora reinvesteringar och ett ökat behov av drift och underhåll på VA-ledningsnätet.
Du blir en del av affärsområde Vatten-Avlopp, ett härligt gäng med framåtanda med en gedigen erfarenhet inom VA och tekniska försörjningssystem. Vatten-Avlopp består idag av cirka 40 medarbetare och leds av en Affärsområdeschef för Vatten-Avlopp och två underställda Enhetschefer, en Enhetschef för VA-verk och en Enhetschef för Ledningsnätet. Tillsammans har vi ansvaret för drift och underhåll av Lidköpings vattenverk, reningsverk, ledningsnät, pumpstationer, tryckstegringsstationer och utvecklingen av vår VA-infrastruktur.Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i Rörnätsgruppen, som är en del av enheten Ledningsnät. Rörnätsgruppen är en grupp på fyra med en arbetsledare och tre rörnätstekniker.
Som medarbetare i vår rörnätsgrupp kommer du att vara delaktig i att hålla vårt VA-ledningsnät i ett bra och välfungerande skick. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innefattar både akut och förebyggande underhåll på VA-ledningsnätet samt en del förnyelse av ledningsnätet. I rollen som rörnätstekniker är du en av dem som utför och övervakar anläggningsarbeten och deltar i planering och samordning av arbetsinsatser. Det ingår även att identifiera svaga punkter i ledningsnätet och föreslå åtgärder för att bygga bort problemområden. Du kan komma att ingå i utredningar som inkluderar filmning och spolning av ledningsnätet, akuta arbeten som läcksökning t.ex. vid akuta vattenläckor, avloppsstopp m.m.. Även avstängningar av vattnet förekommer, akuta som planerade. Då gruppen hanterar en grävmaskin kan det ingå som en del av tjänsten att köra grävmaskin.
Drift och underhåll innefattar även underhåll av maskiner och pumpar som används i vår dagliga verksamhet. Även skötsel av våra gemensamma ytor där vi har maskiner och material samt fordon ingår också i tjänsten. Du arbetar med uppföljning och dokumentation i vårt verksamhetssystem VA-banken. Du ska kunna bistå i den dagliga och långsiktiga planeringen av arbeten på ledningsnätet. Därutöver samordning av arbeten ihop med övrig personal och entreprenörer samt kontakt med interna och externa parter.
Du kommer att arbeta över hela kommunen och arbetet utförs till största delen utomhus, ofta i trafikerade miljöer, vilket kräver att du tar ansvar för din egen och dina kollegors säkerhet och alltid använder rätt skyddsutrustning.
Beredskap på Ledningsnät ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning inom rörläggning/anläggning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetslivserfarenhet av drift och underhållsarbete inom ledningsnät och VA-anläggningar och har grundläggande datorkunskaper. GIS-kunskaper är meriterande och har du arbetat i verksamhetssystemet VA-banken så är det också ett plus. Du har utbildning och erfarenhet gällande entreprenadmaskiner och hantering av diverse handverktyg.
Som person är du praktiskt lagd samt har en god samarbetsförmåga. I arbetet som rörnätstekniker har du många kontakter både internt och externt vilket ställer krav på att du är serviceinriktad, lyhörd och kan kommunicera på ett bra och tydligt sätt med medarbetare, kunder och allmänhet. Du har god problemlösningsförmåga och kan se möjligheter i förändringar. Du har god förståelse för ledningsnät och anläggningsteknik och du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Att arbeta såväl självständigt som i grupp är en självklarhet för dig. Du trivs i en fartfylld miljö som präglas av stark tillväxt. Då mycket av vår dokumentation sker på svenska är det ett krav att du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Våra kontakter internt och externt bygger på samarbete och goda relationer, därmed fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
B-körkort är ett krav. Meriterande med BE, C1 eller C1E-körkort.
Yrkesbevis för grävmaskin, hjullastare är meriterande.
Provanställning kan komma att tillämpas
