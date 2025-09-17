Rörlaseroperatör till Trident Industri AB
Linck i Karlstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ängelholm
2025-09-17
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linck i Karlstad AB i Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt intresserad och noggrann person som trivs i en varierad och praktisk roll? Trident i Ängelholm söker nu en engagerad och lösningsorienterad rörlaseroperatör/ montör.
I denna roll får du arbeta både med avancerad maskinteknik och med praktiskt montagearbete i en modern verkstadsmiljö. Du blir en nyckelperson i produktionen och får chansen att växa tillsammans med ett företag i utveckling.
Om Företaget
Trident arbetar för att förändra människors liv genom att öka tillgängligheten i samhället. De utvecklar och tillverkar handikappanpassningar som gör det möjligt för fler att leva ett självständigt och aktivt liv. Med fokus på kvalitet, innovation och omtanke skapar de lösningar som verkligen gör skillnad i människors vardag.
Här arbetar ett engagerat team med hög yrkesstolthet i en miljö där samarbete och trivsel står i centrum. Trident erbjuder en varierad vardag, möjlighet till kompetensutveckling samt friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Hos Trident blir du en del av en arbetsplats med högt tempo och korta beslutsvägar. Det är ett företag som är stolta över sin kultur och ser fram emot att välkomna en ny kollega att växa tillsammans med.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Som rörlaseroperatör och montör på Trident får du en varierad roll där du arbetar både med drift av deras nya Adige LT6-rörlaser och med montering av komponenter och svetsade konstruktioner. Du blir en central del i deras produktionsteam och arbetar nära kollegor inom svets, konstruktion och produktionsledning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Drifta och övervaka Adige LT6-rörlaser för skärning av metallrör enligt ritningsunderlag
Utföra inställningar, programändringar och enklare felsökning
Montera komponenter och svetsade detaljer
Genomföra kvalitetskontroller och dokumentera utförda arbeten
Samarbeta med kollegor i produktionen för att säkerställa leverans och kvalitet
Som en del av introduktionen kommer du även att få delta i en utbildningsvecka i Italien hos deras maskinleverantör Adige.
Om dig
Vi söker dig som är tekniskt lagd och har ett intresse för att arbeta med både maskiner och montering. Du har en känsla för noggrannhet och kvalitet, är ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av rörlaser eller CNC-styrda maskiner (erfarenhet av Adiges maskiner är meriterande)
God förmåga att läsa ritningar
Truckkort och traverskort är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad. Du tycker om att lära dig nytt och delar gärna med dig av din kunskap till andra. Har du dessutom viljan att utvecklas inom modern produktionsteknik kommer du att trivas hos Trident.
Om Processen
Om du har några frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Ida Jönsson på 0701-464640/ ida.jonsson@linck.se
eller Elin Andersson på 0735-310348/ elin.andersson@linck.se
Anställningen är på heltid och är en direktanställning hos Trident. Sista ansökningsdag är 5 oktober 2025. Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linck i Karlstad AB
(org.nr 559327-1587), http://www.linck.se Arbetsplats
LiNCK Kontakt
Ida Jönsson ida.jonsson@linck.se 0701464640 Jobbnummer
9514308