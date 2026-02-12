Röntgensköterska till Fjällen
2026-02-12
Röntgensköterska till fjällen - Jämtland
Kan du hoppa in med kort varsel? Då vill vi höra från dig!
Drömmer du om att kombinera yrkesliv med frisk fjälluft, vidsträckta vyer och ett äventyr utanför vardagen? Nu söker vi en röntgensköterska till uppdrag i Jämtland - med möjlighet till snabb start.
Här får du chansen att arbeta i en naturnära miljö där tempot kan växla snabbt, särskilt under högsäsong när fjällen lever fullt ut.
Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter inom röntgen. Erfarenhet av arbete på glesbygd är meriterande.
Vi söker dig som:
Är legitimerad röntgensköterska
Har minst 2 års erfarenhet (meriterande men inget krav)
Är trygg i din yrkesroll och trivs med självständigt arbete
Är flexibel och lösningsorienterad
Kan komma in med kort varsel
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
Personlig kontakt och stöd genom hela uppdraget
Möjlighet att kombinera arbete med fjälliv - skidåkning, vandring och magiska vyer runt knuten
Vill du göra skillnad - och samtidigt få fjällen som kuliss?
Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tribonum Vårdbemanning AB
(org.nr 559070-2550) Kontakt
Erik Widengren erik@tribonum.se Jobbnummer
9738491