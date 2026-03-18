Rondväktare till Securitas Luleå
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du vara med och göra skillnad och vill stärka upp vår ronderande verksamhet i Luleå?
Vi söker nu nya medarbetare till vår rondavdelning för att jobba heltid natt. Vanligt förekommande är att man jobbar 10-12 timmar per arbetspass.
Som ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder - främst vid industrier, på kontor och i verkstäder - genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld, skador och olaga intrång.
Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Utöver rondering kommer man arbeta med larmryck, parkeringsövervakning samt väktarassistanser av olika slag.
Som en del av Securitas Luleå så kommer du tillhöra ett väl sammansvetsat gäng. Arbetet är som tidigare nämnt ett självständigt arbete men du kommer alltid jobba tillsammans med kollegor.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kvalifikationer
Godkända betyg i svenska från första året i gymnasiet
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Väktarutbildning, VU1 och VU2
Meriterande om du
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden löpt ut, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Marianne.Apelqvist@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: Johan.Albiin@securitas.se
Tjänsten är en heltidsanställning 100% med tillträde senast 2026-06-01, alternativt enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Arbetetstiderna är förlagt nattetid, 10-12h per arbetspass
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 7 april 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
