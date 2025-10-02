Robotikingenjör / Robotics Developer
2025-10-02
Vi bygger smarta lösningar och utvecklar människor - vill du vara med? ChopChop söker en vass robotikingenjör till vårt team i Rosersberg!
Är du en utvecklare som brinner för robotik, automation och smarta lösningar? Vill du vara med och ta framtidens matlagningsteknik från idé till verklighet? Då kanske det är dig vi söker! Vi letar efter en robotikingenjör med erfarenhet av inbyggda system och realtidsstyrning som vill ta nästa steg - i ett bolag som satsar på både människor och teknik.
Vad innebär rollen hos oss?
Som robotikingenjör hos ChopChop jobbar du nära både tekniken och verksamheten - direkt från vårt huvudkontor Gigachop i Rosersberg. Du blir en nyckelspelare i teamet som bygger och utvecklar mjukvaran till vår robotwok.
Du kommer att:
Utveckla styrsystem nära hårdvaran för att ge vår robot liv
Programmera i C/C++ för realtidskritiska delar och drivrutiner
Arbeta med motorstyrning, sensorer och temperaturreglering
Integrera styrkort, kommunikationsprotokoll (t.ex. Modbus, CAN, seriell) och säkerställa robust styrning
Bidra med smarta lösningar som gör vår robot både effektiv och säker
Sätta struktur i kod, dokumentation och arbetssätt
Här får du vara med och bygga något på riktigt - med korta beslutsvägar, eget ansvar och stor frihet att påverka teknikval och lösningsdesign.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Ett passionerat team med stark sammanhållning och gemensamma mål
En roll där du får utrymme att växa, testa nytt och vara med och forma framtiden
Ett företag i tillväxt - med över 40 restauranger och fler på gång
Ett modernt kontor och testlabb i Rosersberg - där vi utvecklar framtidens matlagning
Möjlighet att jobba med den senaste tekniken inom robotik, automation och AI
Vi tror att du:
Har minst 3 års erfarenhet av robotik- eller inbyggda systemutveckling
Har stark erfarenhet av programmering i C/C++ för realtidsstyrning
Är van vid att arbeta med motorstyrning, sensorer eller reglerteknik
Har koll på versionshantering (Git) och gärna CI/CD-flöden
Är både strukturerad och kreativ i problemlösning
Trivs med att arbeta nära teamet - men också kan driva egna delar självständigt
Extra plus om du har erfarenhet av:
Bildbehandling eller AI (t.ex. OpenCV, PyTorch, TensorFlow) - för framtida funktioner
PLC-programmering eller integration mot styrsystem
Realtids-OS eller embedded-nära system
Placering: På plats i vårt huvudkontor Gigachop i Rosersberg
Lön: Månadslön enligt överenskommelse
Är du redo att ta plats i vårt team och bygga framtidens matlagning med oss? Ansök redan idag
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
