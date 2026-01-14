Robotics Test Engineer
2026-01-14
Vi söker en engagerad Test Engineer på mellannivå som vill utvecklas vidare inom Robotics R&D. I denna roll får du arbeta praktiskt med testning av robotiska produkter och samtidigt bygga djupare teknisk förståelse genom analys, felsökning och samarbete nära utveckling.
Om rollen
Som Test Engineer arbetar du i ett produktlabb där testning är en naturlig del av utvecklingsprocessen. Du testar både komponenter och kompletta produkter i pågående utvecklingsprojekt och inför produktion.
Arbetet sker i labbmiljö med testutrustning och riggar, men även i verkliga testmiljöer. Du genomför mekaniska tester, arbetar med mjukvara kopplat till testning och deltar i utveckling och förbättring av testmetoder. Rollen innebär också att dokumentera och kommunicera testresultat på ett tydligt och strukturerat sätt.
Arbetsuppgifter
Utföra tester av komponenter och kompletta produkter enligt givna krav och testplaner.
Genomföra mekaniska tester och enklare felsökning av robotiska system.
Arbeta med mjukvara relaterad till test och verifiering.
Delta i utveckling och förbättring av testmetoder och testupplägg.
Analysera testresultat och sammanställa rapporter.
Samarbeta med utveckling, kvalitet och produktion i testrelaterade frågor.
Delta i tester i verkliga miljöer för att verifiera funktion och användning.Profil
2-4 års erfarenhet av testning, labbarbete eller produktverifiering inom teknik.
Grundläggande till goda kunskaper inom mekanik och/eller elektronik.
Intresse för teknik och vilja att förstå hur system fungerar i praktiken.
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med analys och dokumentation.
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
Kommunikativ lagspelare som gärna delar kunskap och lär av andra.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Varför du ska söka
Detta är en utvecklande roll för dig som vill ta nästa steg som Test Engineer inom Robotics. Du får arbeta nära produkterna, delta i hela testkedjan och bygga bred teknisk kompetens i en tekniskt avancerad miljö.
Intresserad?
Sök så fort som möjligt, dock senast den 21 januari. Urval sker löpande. Så ansöker du
