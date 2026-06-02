Rivare Göteborg
Maskin & Montage Mech AB är ett Malmö och Göteborgsbaserat Industrisupport företag som de senaste åren haft en bra utveckling tack vare våra drivna medarbetare och deras engagemang.
Vi söker därför 1-2 duktiga och självgående kollegor med erfarenhet och kunskaper inom avancerade rivningsarbeten.
Med huvudkontor i Malmö och filial i Göteborg supportar vi tillverknings- och byggnadsindustrin i sort sett hela södra Sverige så en del resor kommer förekomma.
Har du en positiv inställning till problemlösning och om du kan identifiera dig med nedanstående så passar du troligtvis in i teamet:
• Självgående
• Lösningsorienterad
• Kundorienterad
• Hög arbetsmoral
• Gillar ordning & reda
• Stresstålig
• Kvalitetsmedveten
• Flexibel
Om du dessutom har erfarenhet från hissindustrin ser vi det som en klar fördel då många av våra kunder är just hissföretag.
Du kommer ha direktkontakt med våra kunder i verkstad, ute på fältet, på telefon och via mail. Eftersom många av våra kunder också använder engelsktalande montörer är goda kunskaper i engelska meriterande, likaså är goda kunskaper i något av Balkanspråken kroatiska, bosniska och serbiska meriterande, då många av våra medarbetare kommer därifrån.
Vänligen skicka din ansökan till work@mechab.com
du är intresserad av att bli en del av teamet i Göteborg. Vänligen skriv "Rivare Göteborg" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Mail
E-post: work@mechab.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivare Göteborg".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskin & Montage Mech AB
(org.nr 556218-0546), http://www.mechab.com
August Barks Gata 5 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
För detta jobb krävs körkort.
Maskin & Montage Mech AB, Göteborg
Drago Boras drago@mechab.com
9943598