Rivare / Fastighetsservice - är du den vi söker?
2025-09-27
Vi söker en arbetsam och positiv medarbetare med B-körkort!
Är du stark, pålitlig, gillar att jobba fysiskt och söker ett trevligt och varierande jobb där du får använda kroppen? Då kanske det är dig vi söker!
Du utgår från Mölndal, där vi har vår uppställningsplats. De flesta av våra uppdrag utförs i Göteborg med omnejd, men längre resor med övernattning på hotell förekommer också.
Vi är ett företag med flera verksamhetsgrenar, och du kommer främst att arbeta inom våra två huvudenheter:
Rivning
Arbetsuppgifterna innefattar demontering och bortforsling av exempelvis:
Oljecisterner/oljetankar (används bl.a. nibbler och tigersåg)
Pannor (oftast tas de ut hela med trappklättrare och rullbrädor)
Stenmanglar
Läs mer:www.oljetankdemontering.sewww.stenmanglarna.se
Spolteamet
Här får du lära dig allt från:
Altantvätt (ofta med skurmaskin)
Markstens- och markistvätt
Fasadtvätt, ofta med ultrarent vatten
Klottersaneing
mm
Läs mer:www.spolteam.se
Rivning: Demontera cisterner, pannor och annan utrustning, främst hos privatpersoner.
Spolning: Tvätt av altaner, marksten, fasader och andra ytor, med olika typer av utrustning.
Du arbetar självständigt eller tillsammans med 1-2 kollegor.
Vissa uppdrag innebär längre resor och ibland även övernattning på annan ort (hotell).Dina personliga egenskaper
Du är självgående, har ordning och reda, är stark och klarar tyngre uppgifter.
Du är positiv, flexibel och har inga problem att jobba i ibland smutsiga miljöer.
Du är social och trivs med kundkontakt - många av våra kunder är privatpersoner, ofta äldre.Kvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal
Meriter
Erfarenhet från rivning eller liknande arbete
Vana vid verktyg som tigersåg
Heta arbeten-certifikat (inte ett krav - vi löser det vid behov)
Tidigare erfarenhet av spolning/utomhustvätt
Arbetsschema
Behovs- eller timanställning inledningsvis
Du ska ha möjlighet att kunna jobba måndag-fredag under sommaren (vecka 27-31).
Skicka iväg en ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Mejla jobb@daghia.se
E-post: jobb@daghia.se
