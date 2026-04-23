Risktekniker lantbruk
2026-04-23
Klimatförändringar, extremväder och ett föränderligt omvärldsläge ställer ökade krav på både lantbruk och företag. Riskbilden förändras i takt med att verksamheter blir mer tekniskt avancerade, mer energieffektiva och allt mer beroende av fungerande processer, anläggningar och digitala system. För lantbruket handlar det om allt från torka, översvämning och påverkan på djurhållning och produktion till nya krav inom miljö, byggnader, el och brandskydd.
På Länsförsäkringar Värmland har vi ett viktigt uppdrag i att hjälpa våra kunder att skapa trygga, säkra och hållbara verksamheter. Med hög teknisk kompetens, ett starkt engagemang för kundernas vardag och en god förmåga att bygga förtroende vill vi göra verklig skillnad i varje kundmöte.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som risktekniker på Länsförsäkringar Värmland är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta med elbesiktningar. I tjänsten ingår även skadeförebyggande ute hos våra kunder genom att genomföra riskbedömningar, riskbesiktningar och revisionsbesiktningar. Du analyserar risker i kundernas verksamheter och bidrar med rådgivning som stärker säkerheten, förebygger skador och skapar bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara verksamheter.
En stor del av arbetet sker ute hos kund, där du självständigt planerar, genomför och följer upp dina besök. Efter genomförda besiktningar sammanfattar du dina iakttagelser i PM, besiktningsprotokoll och andra beslutsunderlag. Du arbetar också med elrevisionsbesiktningar i Bereko inom ramen för Elektriska Nämnden.
I rollen ingår att stötta våra lantbrukskunder i frågor som rör bland annat elsäkerhet, brandskydd, tekniska installationer och riskhantering i samband med ny-, om- och tillbyggnation. Du är även behjälplig i tolkning av LBK:s regelverk och deltar aktivt i bolagets samlade skadeförebyggande arbete.
Utöver detta kan rollen även omfatta att stötta företagskunder och företagsrådgivare i riskrelaterade frågor. Det kan handla om att bidra med teknisk kompetens vid riskbedömningar, svara på kundfrågor, ge underlag i rådgivningsärenden och vara ett stöd i dialogen kring förebyggande åtgärder, säkerhetsnivåer och investeringar. Du blir därmed en viktig samarbetspartner både i kundmötet och internt, där du arbetar nära rådgivare och kollegor inom den skadeförebyggande verksamheten.
Du arbetar självständigt men också i nära samverkan med rådgivare och andra kollegor inom Länsförsäkringar Värmland. I rollen kan det även ingå att representera bolaget vid kundträffar, nätverk och mässor.
Vem är du?
Du har utbildning på lägst gymnasienivå med inriktning el, exempelvis gymnasieingenjör elteknik, eller annan utbildning som Elektriska Nämnden bedömer som likvärdig.
Du har minst fem (5) års mångsidig yrkeserfarenhet av elinstallationsarbete, varav minst tre (3) år på industriella starkströmsanläggningar eller motsvarande.
Du har goda kunskaper om gällande föreskrifter och standarder för elinstallationer och elanläggningar.
Du har erfarenhet av besiktningsarbete eller arbete med brandskydd är meriterande
Du trivs i en roll där teknik möter kundkontakt och har en pedagogisk förmåga att förklara komplexa frågor på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Eftersom rollen innebär många kontaktytor värdesätter vi att du är lyhörd, samarbetsinriktad och affärsmässig i ditt sätt.
Det är meriterande om du är auktoriserad elinstallatör och/eller besiktningsingenjör hos Elektriska Nämnden, samt har god kunskap inom LBK, byggnadstekniskt brandskydd och skadeförebyggande arbete i lantbruksmiljö eller företagsmiljö.
Vi ser gärna att du har ett intresse för hur ny teknik, energiomställning och förändrade verksamhetskrav påverkar riskbilden hos både lantbrukare och företag.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift, har goda allmänna IT-kunskaper och B-körkort är ett krav. Vi erbjuder vid behov branschspecifik utbildning inom de områden där du ännu inte har full kompetens.
Bakgrundskontroller
Inför anställning hos oss på Länsförsäkringar Värmland genomför vi bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess.
Mer information
Andreas Klingberg chef risk och pris, andreas.klingberg@LFvarmland.se, 072 -144 00 88.Joakim Skyman, facklig kontakt Forena 054-775 15 69 joakim.skyman@LFvarmland.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Länsförsäkringar Värmlands erbjuder värmlänningarna en attraktiv helhetslösning inom försäkring, bank, pension och fastighetsförmedling. Vi drivs av idén att, med genuin omtänksamhet, bygga långsiktiga relationer med det samhälle vi lever och verkar i. Våra kunder är våra ägare och vi agerar alltid för deras bästa. Vi arbetar för hela Värmland och alla beslut vi fattar är för att våra kunder ska ha ett bra liv både idag och i morgon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Värmland
652 26 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
