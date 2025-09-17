Rikshem rekryterar Relationsförvaltare
2025-09-17
Brinner du för områdesutveckling, sociala projekt och att skapa trygga och trivsamma bostadsområden? Vill du ha en nyckelroll i att utveckla relationerna med hyresgäster och lokala aktörer hos en av Sveriges största privata hyresvärdar? Då kan detta vara rollen för dig!
I rollen som relationsförvaltare hos Rikshem får du en central position i arbetet med att skapa delaktighet, driva aktiviteter och projekt, samt bygga starka relationer med både hyresgäster och kollegor. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till både trivsel och gemenskap i bostadsområdena.
Detta är en tillsvidareanställning hos Rikshem (med inledande provanställning), och vi på Poolia är glada att bistå i rekryteringsprocessen.
OBSERVERA att ansökan sker direkt till Rikshem på följande länk: https://jobb.rikshem.se/p/64682-relationsforvaltare
Om tjänsten
Som relationsförvaltare hos Rikshem blir du en viktig kontaktperson för hyresgäster och lokala aktörer. Du lyssnar in deras behov och önskemål och skapar förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av bostadsområdena. Rollen innebär planering och genomförande av t.ex. områdesdagar, invigningar vid inflyttning i nyproduktion, dialogträffar och andra aktiviteter som stärker gemenskap och trivsel. Arbetet varvas mellan att driva egna projekt, följa upp samarbeten och kundundersökningar, och vara ute i bostadsområden för att bygga relationer och samla in synpunkter.
Tjänsten är placerad på Rikshems kontor i Gränbystaden, Uppsala, och rapporterar till gruppchef. Vardagen är omväxlande och flexibel, där du själv har stor möjlighet att styra och planera ditt arbete, och ca 2 dgr/månad arbetar du kvällar eller helger i samband med aktiviteter eller möten med hyresgäster.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Vara ute i bostadsområden cirka 1-2 dagar per vecka för att träffa hyresgäster, lyssna på deras upplevelser och föra vidare synpunkter, förslag och önskemål.
• Planera och förbereda event och områdesdagar samt vara delaktig i sociala grupper och platssamverkan.
• Delta i samarbeten med externa aktörer, såsom hyresgästföreningen, kommunen, polisen, civilsamhället och föreningslivet, samt i interna möten inom områdesutveckling.
• Ansvara för planering och uppföljning av sommarjobbssatsningar samt delta i rekrytering och arbetsledning av områdesvärdar.
• Följa upp samarbetsavtal.
• Löpande delge information från kundundersökningar till förvaltningen.
• Hälsa nya hyresgäster välkomna och bidra till deras introduktion i bostadsområdena.
• Driva projekt inom platsutveckling och platsaktivering, självständigt eller tillsammans med kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som gett dig motsvarande kompetens. Erfarenhet från fastighetsbranschen och arbete med hyresgäster eller områdesutveckling är centralt för att du ska lyckas i rollen. Du har också god förståelse för budget och ekonomiska frågor. Goda kunskaper i svenska och engelska samt B-körkort är ett krav.
Meriterande är erfarenhet av projekt- och processledning, arbete med dialog och delaktighet samt trygghets- och brottsförebyggande arbete. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är också värdefullt.
Som person är du analytisk och har lätt för att förstå olika kulturer och bakgrunder. Du trivs med att nätverka och bygga relationer både internt och externt, och du har en god känsla för hur du kan engagera människor och skapa delaktighet. Du samarbetar naturligt i team, tar egna initiativ och arbetar strukturerat och självständigt. Din sociala kompetens och förmåga att skapa förtroende, tillsammans med engagemang för hyresgäster och samhällsbyggande, gör att du inspirerar andra och bidrar till positiva resultat i verksamheten.
Om verksamheten
Rikshem är ett privat fastighetsbolag som kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang. Vi är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter och cirka 30 000 lägenheter.
Vi kommer trivas ihop om du delar våra värderingar, prioriteringar och utvecklingsmål. På Rikshem arbetar vi utifrån "Ett Rikshem" och värdeorden Engagerade, Närvarande, Ansvarstagande, ENA. Vi som jobbar här har olika kompetenser och erfarenheter, och vi arbetar fokuserat på att göra vardagen enklare för våra kunder. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling för dig som har drivkraft och engagemang.
