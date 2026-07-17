Riksgälden söker kvantitativ analytiker
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2026-07-17
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Vill du analysera hur staten ska låna? Riksgälden har i uppdrag att förvalta Sveriges statsskuld till en så låg kostnad som möjligt, med hänsyn till risk. Som analytiker hos oss spelar du en viktig roll i Sveriges samhällsekonomi då du jobbar med att ta fram de analyser och beslutsunderlag som ligger till grund för förvaltningen av den svenska statsskulden.
Vi erbjuder dig
Hos oss löser du komplexa analytiska problem tillsammans med erfarna kollegor. Dina underlag når Riksgäldens ledning och styrelse, och i riktlinjefrågor ytterst regeringen. Du arbetar med frågor som rör ränte- och valutamarknaderna, från upplåningsstrategi till utvärdering och riskanalys. Du har också goda möjligheter att utvecklas, både i metod och sakfrågor.
Om rollen
Som analytiker på enheten Analys på avdelning Skuldförvaltning arbetar du i flera av Riksgäldens processer, från att planera statens upplåning till att ta fram riktlinjer och underlag för utvärdering.
Du arbetar med kvalificerad analys där du:
analyserar statsskuldens sammansättning, till exempel avvägningen mellan kostnad och risk, löptids- och valutaexponering och scenarioanalys av upplåningsstrategier
leder utredningar och projekt eller medverkar i dem
tar fram beslutsunderlag till Riksgäldens ledning och styrelse
utvecklar och vidareutvecklar metoder och modeller för upplåning, kostnads- och riskberäkningar.
implementerar modeller och beräkningar i Python och automatiserar återkommande analyser
Du bevakar också regelverk, marknader och praxis i omvärlden. Du arbetar med policyfrågor i projektform och självständigt, i nära samarbete med kollegor inom avdelningen och myndigheten.Publiceringsdatum2026-07-17KvalifikationerKvalifikationer
akademisk examen inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller motsvarande eller annan utbildning med kvantitativt innehåll
vana att tillämpa statistiska metoder och finansiell matematik i analysarbetet
vana att ta fram, strukturera och kvalitetssäkra beslutsunderlag och rapporter samt att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift
förmåga att självständigt implementera modeller och analyser i Python
Du samarbetar väl och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du analyserar komplexa frågeställningar och tar fram genomtänkta lösningar, och du ser både detaljer och helhet. Du tar initiativ och driver arbetet framåt samt planerar, prioriterar och genomför dina uppgifter strukturerat.
Meriterande:
erfarenhet av samhällsekonomiskt analysarbete
erfarenhet av skuldförvaltning och räntemarknader
kunskaper i andra programmeringsspråk, till exempel MATLAB eller R
Hos oss jobbar du i hjärtat av Sveriges ekonomi
Riksgäldens bidrag till samhällsekonomin är en viktig del av en större helhet. Vi agerar på samma marknad som privata aktörer inom bank och finanssektorn. Hos oss arbetar du med kvalificerade och meningsfulla uppgifter i en miljö som främjar självledarskap och kunskapsutveckling. Genom kontinuerligt lärande i en föränderlig omvärld utvecklas vår verksamhet och du som medarbetare.
Så jobbar vi tillsammans
Vi värnar om en stark teamanda och i vår arbetsvardag stöttar vi varandra och delar kunskap. Våra värdeord – professionella, öppna och trygga – vägleder oss, liksom den statliga värdegrunden. Tillsammans löser vi våra uppdrag och utvecklas. Vi har en hållbar arbetsmiljö med flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete, samt en inkluderande kultur där vi tar vara på allas olikheter. För att värna om dynamiken och kompetensen på vår arbetsplats strävar vi efter att ha medarbetare med olika bakgrund.
Friskvård och förmåner
Vi sätter medarbetarnas hälsa, trygghet och långsiktiga utveckling i fokus. Du får viss ersättning för sjukvård, extra stöd vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling för pension, friskvårdsförmåner, företagshälsovård och en semester som blir mer generös med åren.
Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument och för att inneha aktier i bank krävs ett särskilt tillstånd.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd på Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därför ett krav.
Så här ansöker du
Skicka in din ansökan på svenska. Bifoga CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning och följer de centrala kollektivavtalen RALS/RALS‐T.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Anna Olofsson, 08-613 45 98. Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Martin Hammarström, 08-613 47 75. Vänligen observera att på grund av semesterperioden så har vi möjlighet att besvara frågor om tjänsten från vecka 32 och framåt. Fackliga representanter Linn Hedman Saco-S och Lena Niklasson, ST-Riksgälden, som nås via växeln 08-613 45 00. Skicka in din ansökan senast den 12 augusti 2026.
Läs mer på riksgalden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksgäldskontoret
(org.nr 202100-2635)
103 74 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksgälden Jobbnummer
10005611