Riksarkivet söker en Systemutvecklare Linux
Vill du jobba i en anrik myndighet som är inne i ett spännande förändringsarbete med målet att bli en mer innovativ och omvärldsorienterad organisation som kan leva upp till nya förväntningar och krav?
Vill du hjälpa till att göra vår arkivskatt mer tillgänglig och skapa samhällsnytta? Vi är ett positivt och stöttande gäng som hjälper varandra att växa och där alla bidrar med sin kompetens. Vi har stora ambitioner och det finns riktigt bra möjligheter att utvecklas tillsammans med oss. I vårt utvecklingsarbete söker vi nu en systemutvecklare till Sektionen för samordning och utveckling.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och generösa semestervillkor.
Som systemutvecklare kommer du att jobba med att underhålla och vidareutveckla Riksarkivets egenutvecklade system för produktionsstyrning av dokumentskanning. Systemet har varit i drift sedan 2010 men underhålls och vidareutvecklas fortlöpande. Systemet är integrerat med funktioner för AI-stödd "Automatic Text Recognition" (ATR) för att möjliggöra samtidig bildfångst och automatiserad överföring av information till textfiler och/eller databaser. Vi driver vår utveckling agilt i projekt med korta sprintar där du bidrar med din kompetens. Den information som skannas och ATR-läses kommer att göras tillgänglig via vår publika söktjänst (https://sok.riksarkivet.se)
och vårt interna arkivinformationssystem.
Om dig
Du ska ha:
• Relevant utbildning från högskola/universitet med inriktning såsom datateknik, systemvetenskap eller motsvarande förvärvad kompetens
• Erfarenhet av systemutveckling i Linux-miljö.
• Erfarenhet av systemutveckling med PHP
• Erfarenhet av att arbeta med databasen MySQL
• Erfarenhet av att arbeta med JavaScript och JavaScript-bibliotek
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av flödesteori inom produktionsverksamhet (tex Lean Production, Just-in-time eller liknande)
• Erfarenhet av att arbeta med webbservern Apache
• Erfarenhet av att arbeta med GIT och Azure Devops / Team Foundation Server
• Erfarenhet av systemutveckling baserad på .NET-plattformen med C#
• Erfarenhet av JavaScript-ramverket Angular
• Erfarenhet av UX/UI-design
Du trivs med att utveckla tillsammans i ett team, men har inget emot att ibland lösa uppgifter på egen hand. Du är nyfiken och gillar att lära dig nya saker. Precis som vi så delar du gärna med dig av din kompetens. Du är prestigelös, lösningsorienterad, har god kommunikativ förmåga och förstår värdet av att leverera nytta till verksamheten.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Placeringsort för tjänsten är flexibel, kan antingen vara Stockholm, Täby, Fränsta eller Härnösand. Fränsta och Härnösand är att föredra eftersom dessa orter är närmare produktionsanläggningen i Fränsta.
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-04-07
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer.
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Om IT-enheten
IT-enheten är en av enheterna inom "Avdelningen för digital utveckling och digitalt bevarande" (DUB). Enheten har idag drygt 30 medarbetare och karaktäriseras av en bred kompetens bl.a. inom IT-infrastruktur, användarstöd, systemintegration och systemutveckling.
IT-enheten ansvarar för drift av Riksarkivets centrala IT-system genom att kontinuerligt upprätthålla verksamhetens krav på tillgänglighet, funktionalitet, prestanda och säkerhet. IT-enheten är indelad i tre sektioner, Sektionen för användarstöd, Sektionen för IT-drift och Sektionen för samordning och utveckling.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning samt 6 månaders provanställning.
