Ridskolechef till Trelleborgs ryttarförening
2026-04-16
RIDSKOLAN NÄRA HAVET
Trelleborgs Ryttarförening håller till på Brosjödals gård i Trelleborgs kommun, ett stenkast från Östersjöns strand. Anläggningen ägs av Trelleborgs kommun som vi hyr anläggningen av. Kommunen ansvarar för allt underhåll byggnaderna, samt hjälper till med vissa sysslor, som harvning och förflyttning av balar etc. Föreningen har 237 medlemmar i dagsläget och 80 ridande i ridskolan varje vecka. På anläggningen finns ett fyrtiotal boxar varav hälften utgörs av privatryttare, som är medlemmar i föreningen. Under höstterminen 2026, kommer föreningen att tillsammans med den nyanställda ridskolechefen bygga upp en föreningsdriven ridskola med ca 8 ponnies till att börja med. Vi har tidigare haft entreprenörer, som har drivit ridskola på anläggningen, men funnit att det skulle fungera bättre i egen regi.
På anläggningen finns två ridhus, en gräsbana, paddock och ridmöjligheter längs havet. Föreningen har lag i Allsvenskan både för ponny och häst.
Tycker du om att planera och organisera ditt arbete med fokus på hög kvalitet? Är du en social och positiv person? I den här rollen arbetar du i nära samarbete med föreningens styrelse. Tillsammans tar ni fram lämplig verksamhet för medlemmarna på olika nivåer.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat undervisning både teoretisk och praktisk för ridskolan, träning för privatryttare i både hopp och dressyr. Du är även ansvarig för ridskolehästarnas skötsel samt viss stalltjänst.
Genom att fördela verksamhetens resurser på ett effektivt och genomtänkt sätt bidrar du till utvecklingen framåt för Trelleborgs ryttarförening.
Vi har även för avsikt att under hösten starta para-ridning i samarbete med kommunens LSS-avdelning. Vi önskar därför att du kan vara delaktig i att bygga upp även den verksamheten. Kvalifikationer
När det gäller de formella kraven söker vi dig som har en utbildning som ridskolechef/ridlärare RIK I, II, III.
Du som person är trygg och noggrann i din yrkesroll och har en hög ansvarskänsla. Du är också en engagerad, pedagogisk ledare och tycker om att arbeta med barn. För att trivas i rollen behöver du uppskatta ett varierat arbete där dagarna kan se olika ut, samtidigt som du värdesätter struktur och har en stark känsla för service. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har en god förmåga att samarbeta och kommunicera på ett konstruktivt sätt. Därtill bidrar du aktivt till ett positivt arbetsklimat. Du är också ansvarig för budget- och verksamhetsuppföljning.
Vi värdesätter om du har tidigare erfarenheter av att samarbeta i föreningsdrivna verksamheter och att du har erfarenhet av att jobba med barn och unga. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Möjlighet att ha boxplats för egen häst.
Vi kommer begära utdrag från belastningsregistret under rekryteringsprocessen.
Trelleborg kommun har lediga lägenheter både i befintligt bestånd och i nyproduktion, så vi kan vara behjälpliga med att hitta bostad. Trelleborgs kommun har 44000 invånare och ligger längs sydkusten i Sverige. Trelleborgs stad, där ridskolan ligger har 15000 invånare och ligger ända nere vid havet. I kommunen finns ytterligare två ridskolor varav en privatägd och en ägd av kommunen. Trelleborg är för övrigt är bland Sveriges häst-tätaste kommuner med närhet till Falsterbo Horseshow och Jägersro trav- och galopp-bana. Varaktighet, arbetstid, etc.
6 månaders provanställning med målet att få en tillsvidareanställning. Arbetstiden anpassas till lektionstider. Lektionerna är främst måndag-fredag, eftermiddag- och kvälls-tid. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: styrelsen@trelleborgsrf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Ryttarfören
Östra Förstadsgatan 327 (visa karta
)
231 32 TRELLEBORG Kontakt
ordförande
Daniel Persson styrelsen@trelleborgsrf.se 0761183948 Jobbnummer
