Ridlärare, vikariat
Vännäs Ryttarförening / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vännäs Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vännäs
2026-02-14
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs Ryttarförening i Vännäs
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som ridlärare/instruktör, meriterande är om du är utbildad inom yrket, men det viktigaste är att du är en engagerad instruktör. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom relationsskapande, ansvarstagande, ha lätt för att samarbeta och vara engagerad inför att utbilda både oerfarna och erfarna ryttare.
Meriterande är även praktiska kunskaper inom anläggningsskötsel. Du vill tillsammans med din arbetsgrupp och styrelsen arbeta för en fortsatt utveckling av Vännäs Ryttarförening. Du kommer att ingå i ett litet härligt gäng, som alltid sätter hästar och elever främst. Eftersom vi tycker det är viktigt att våra ridlärare håller god kvalité och visar stort engagemang finns möjlighet till instruktörsridning och möjligheter till vidareutbildning.
I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra ridlektioner på många nivåer, från nybörjare till olika satsningsgrupper inom dressyr och hoppning. Ridskolan arrangerar även ridskoletävlingar samt lägerverksamhet, där du kommer vara delaktig på olika sätt. I tjänsten ingår även stall-, anläggnings- och hästskötsel
Tjänsten är deltid ca 80 %, vikariat under ordinarie anställds föräldraledighet till 2027-06-30.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Lön enligt avtal.
Varierade arbetstider, dag, kväll och helg. Körkort med minst B- behörighet krävs.
Vännäs Ryttarförening är en ideell förening som med hjälp av sina medlemmar drivits i 45 år. Föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet, har cirka 260 medlemmar och äger själv sina 12 ridskolehästar - både ponnys och ridhästar. Anläggningen, som ligger cirka 4 kilometer utanför Vännäs tätort, består av två ridhus, två utebanor, kontor, ridskolestall, privatstall, hagar och klubbstuga. Föreningen har aktiva sektioner i Hoppning, Dressyr, WE samt Western. Vi genomför ridskola, tävlingar upp till 3* nivå, träningar, kurser och ridläger. Ridskolan har idag verksamhet sex dagar per vecka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: sara.hallnor@vannasrf.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Ryttarförening
Norrmalm 6108 (visa karta
)
911 91 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Sara Hallnor sara.hallnor@vannasrf.com 070-6608706 Jobbnummer
9743112