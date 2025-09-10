Revisorsassistent
LR Nolér AB / Redovisningsekonomjobb / Örebro Visa alla redovisningsekonomjobb i Örebro
2025-09-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LR Nolér AB i Örebro
, Lindesberg
, Vingåker
eller i hela Sverige
Om jobbet
Plats: Örebro
Företag: LR Nolér AB
Om Företaget:
Vi är ett revisionsbolag som specialiserar oss på att tillhandahålla skräddarsydda redovisnings- och revisionstjänster till små och medelstora företag. Vårt fokus är att skapa värde för våra kunder genom att leverera högkvalitativa lösningar, samtidigt som vi värnar om vår företagskultur och våra medarbetare.
På kontoret i Örebro är vi cirka 40 medarbetare. Vi är en kombibyrå med en härlig mix av auktoriserade lönekonsulter, revisorer och redovisningskonsulter. Du kommer att ingå i vårt revisionsteam som idag består av 15 medarbetare varav 9 är kvalificerade revisorer.
Vi nya fräscha lokaler på Aspholmen där det är enkelt att ta sig med både bil, cykel eller kollektivtrafik.
LR Nolér AB ingår i ett nätverk, LR Revision & Redovisning, av lokalt ägda byråer, med drygt 70 kontor över hela Sverige. LR Nolér AB består av tre kontor på orterna Örebro, Lindesberg och Vingåker.
I din vardag hos oss får du arbeta både enskilt och i team. Du arbetar nära dina kollegor och har alltid någon att rådfråga och diskutera med.
Om Rollen:
Vi söker nu en engagerad, prestigelös och driven revisorsassistent som vill utvecklas tillsammans med oss. I denna roll kommer du att arbeta tätt ihop med våra erfarna revisorer, vilket innebär att du behöver vara en riktig lagspelare som trivs med att samarbeta. Du kommer att spela en viktig roll i att stötta vårt team med diverse revisionsuppgifter, och vi värdesätter särskilt en stark vilja att ta ansvar och en förmåga att arbeta proaktivt. Arbetet sker såväl ute hos kund som på vårt kontor. Vi söker dig som är nyutexaminerad eller dig som arbetar på en redovisning- eller revisionsbyrå och söker nya utmaningar. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Assistera vid revision av kundernas räkenskaper och finansiella rapporter.
Delta aktivt i planering och genomförande av revisionsprojekt.
Sammanställa och granska revisionsdokumentation.
Arbeta nära vårt revisionsteam för att säkerställa att projekt levereras enligt tidsplan.
Personliga Egenskaper:
Hög samarbetsförmåga: Du trivs med att arbeta i team och förstår vikten av att stödja och samarbeta med dina kollegor för att nå gemensamma mål.
Eget driv: Du är självgående och tar gärna initiativ till förbättringar och effektiviseringar i arbetet.
Engagerad: Du har en stark vilja att lära och utvecklas inom revisionsområdet. Du värdesätter service och engagemang till kunder och medarbetare.
Kommunikativ: Du har en stark kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
Analytisk och strukturerad: Du värdesätter noggrannhet och arbetar strukturerat. Du har en hög analytisk förmåga och är resultatorienterad.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom ekonomi, redovisning eller revision på högskolenivå.
Tidigare erfarenhet av arbete inom revision eller redovisning är meriterande, men inget krav.
B-körkort och tillgång till bil är en fördel.
Vi Erbjuder:
En möjlighet att utvecklas inom ett dynamiskt och växande företag.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Goda utvecklingsmöjligheter där du i framtiden får möjlighet att bli auktoriserad revisor genom vår utbildningsplan som är godkänd av Revisorsinspektionen. Så ansöker du
Är du den engagerade och drivna revisorsassistent vi söker? Skicka in ditt CV och ett personligt brev till orebro@lr-revision.se
senast den 5 oktober 2025. Märk din ansökan med "Revisorsassistent - Örebro". Vi går igenom ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Erik Wallin, via e-post till erik.wallin@lr-revision.se
.
Vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: orebro@lr-revision.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LR Nolér AB
(org.nr 556784-5002), https://lr-revision.se/orebro/kontakt/
Radiatorvägen 12 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LR Nolér Kontakt
Kontorschef
Erik Wallin erik.wallin@lr-revision.se Jobbnummer
9501559