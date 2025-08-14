Revisor, revisorsassistent eller redovisningsekonom sökes
Revision och Redovisning på Gotland AB / Redovisningsekonomjobb / Gotland Visa alla redovisningsekonomjobb i Gotland
2025-08-14
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Revision och Redovisning på Gotland AB i Gotland
Är du redo att byta miljö och vill arbeta på en professionell och familjär byrå med fokus på framtidens utmaningar? Hos oss har du stora möjligheter att påverka ditt arbete och att i framtiden vara med och driva byrån.
Arbetar du inom revision- eller redovisningsbranschen och vill ha nya utmaningar? Är du utbildad ekonom och vill utveckla dig vidare inom revision- eller redovisningsyrket? Vi söker dig som antingen är revisor, arbetar som revisorsassistent eller redovisningsekonom. Vi behöver förstärka vårt team då vi är i en föryngringsprocess.
Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas och få en ledande position på byrån.
Vi söker dig som har en drivkraft och en vilja till vidareutveckling vad det gäller sakfrågor inom revision och redovisning samt att lära sig nya verksamheter och uppgifter. Du är självständig, social och positiv och har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Du behöver även vara serviceinriktad då arbetet innehåller många kundkontakter. Viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Högskoleutbildning inom ekonomi är meriterande.
Vi kan erbjuda dig möjligheten att arbeta i en utvecklande och positiv arbetsmiljö. Vi är en mindre byrå med korta beslutsvägar där du kan påverka ditt och byråns arbete. På byrån finns lång erfarenhet inom både revision och redovisning. Vi arbetar nära varandra, i en vänskaplig miljö, där vi stöttar och delger varandra kunskap.
Frågor om tjänsten besvaras av;
Barbro Hallgren, tfn 076 239 74 22, barbro.hallgren@lr-revision.se
Emma Järlö, tfn 070 439 03 01, emma.jarlo@lr-revision.se
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Sista dagen att ansöka är 15 september 2025. Ansökan skickas till: barbro.hallgren@lr-revision.se
Tillsvidareanställning heltid eller deltid med tillträde enligt önskemål.
Revision och Redovisning på Gotland är en byrå med 7 medarbetare som främst drivs från vårt kontor i Visby men vi har även kontor i Hemse. Våra kunder är mindre och medelstora ägarledda företag som verkar i de flesta branscher. Förutom att vi utför revision bistår vi våra kunder med bokslut, årsredovisningar, deklarationer, skattefrågor, rådgivning och löpande bokföring mm. En av våra viktiga styrkor är den lokala förankringen men vi ingår också i ett rikstäckande nätverk, LR Revision & Redovisning samt i det internationella nätverket Russel Bedford. Läs gärna mer om oss påhttps://lr-revision.se/revisionredovisninggotland/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: barbro.hallgren@lr-revision.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Revision och Redovisning på Gotland AB
(org.nr 556942-9045)
Tallundsgatan 11 G (visa karta
)
621 46 VISBY Arbetsplats
Revision & Redovisning på Gotland AB Jobbnummer
9458366