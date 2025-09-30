Revisionsledare tillsyn cybersäkerhetscertifiering
Vi söker en erfaren revisionsledare/bedömningsledare som vill vara med och stärka Sveriges och EU:s cybersäkerhet. Som revisionsledare/bedömningsledare får du en central roll i arbetet med att planera, leda, granska, bedöma och utveckla processer som är avgörande för tillstånd och tillsyn inom ramen för EU:s cybersäkerhetsakt. Här får du kombinera juridik, teknik och samhällsansvar och använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som revisionsledare/bedömningsledare vid Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (ICC) får du encentral roll i arbetet med cybersäkerhet på både nationell och europeisk nivå. I rollen leder du handläggningen av ärenden och tillsyn enligt EU:s cybersäkerhetsakt, säkerställer välgrundade beslut och bidrar till utvecklingen av metoder och rutiner för tillsyn. I början av din roll får du tid för kompetensutveckling och fördjupning av EU:s cybersäkerhetsakt och i de certifieringsordningar som är under utveckling - samtidigt som du aktivt deltar i att forma framtida processer och säkerställa att arbetet sker med hög kvalitet och juridisk säkerhet. Rollen innebär även policyutveckling och samverkan, både internt inom myndigheten och externt med andra myndigheter och aktörer på området.
I praktiken innebär det att du:
• Leda bedömningsgrupper, hantera ärenden kring bemyndiganden, förhandsgodkännanden och andra tillstånd.
• Handlägga och samordna tillsynsärenden samt företräda FMV.
• Rekommendera beslut för tillsyn och säkerställa kvalitet i resultat.
• Följa upp och utvärdera tillsynsaktiviteter för lärande och förbättring.
• Utveckla kriterier, metoder och rutiner för prövning, tillsyn och ärendeprocesser.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom teknik/naturvetenskap eller annan för området relevant utbildning alternativt kompetens inhämtad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har flerårig aktuell och relevant erfarenhet som bedömningsledare, revisionsledare inom ledningssystem, intern-/externrevisor, inspektör eller i en granskande/utredande funktion av annat slag. Vidare ska du ha relevant och aktuell erfarenhet av tillämpning av standarder som används som grund för bedömning av överensstämmelse, t.ex. ISO 17011, 17020, 17021, 17025, och 17065.
Meriterande är att du har aktuell och relevant erfarenhet av tillstånd -och tillsynsverksamhet inom myndighet och/eller tillämpning av standarder som används som grund för ledningssystem för kvalitet och informationssäkerhet t. ex. ISO 9001 och 27001. Vidare är det meriterande att du har relevant och aktuell erfarenhet av att genomföra inspektioner inom ramen för tillsyn eller revision. Vi ser mycket positivt på om du har relevant och aktuell erfarenhet av arbete med cybersäkerhet, särskilt i it-produkter, it-system eller organisationers it-system.
Tjänsten ställer krav på att du har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt goda kunskaper i Office-paketet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Viktigt att du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du talar klart, välformulerat och engagerat samt lyssnar på din motpart. I din kommunikativa förmåga gör att du kan företräda verksamheten på ett professionellt sätt i kontakter med olika aktörer.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV är utsedd av regeringen att vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering. ICC ansvarar för att utveckla verksamheten, övervaka certifierade IKT-lösningar och säkerställa att de uppfyller EU:s krav. Arbetet sker i samverkan med andra myndigheter och är ett viktigt ansvar för Sveriges digitala säkerhet. Du kommer att arbeta på juridik- och säkerhetsstaben som ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-21.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Pär Iggström på 070-148 36 30 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Eva Tärnström vid frågor om rekryteringsprocessen via e-post: eva.tarnstrom@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
