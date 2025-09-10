Revision - Redovisning
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Förenade Revisorer i Göteborg AB i Göteborg
Förenade Revisorer är en väletablerad revisions- och redovisningsbyrå.
Vi är just nu fyra anställda men vi har arbete för fem. Två av oss är auktoriserade revisorer.
Kontoret finns på Eriksberg i trevliga lokaler och med mycket goda parkeringsmöjligheter.
De flesta av våra kunder är ägarledda företag, allt från enmansföretag till företag med ett femtiotal anställda i vitt skilda branscher. Vi reviderar också många bostadsrättsföreningar.
Vi erbjuder revision, redovisning, skatterådgivning, bistånd med deklarationer samt mycket mer.
Våra ledord är engagemang, tillgänglighet, mervärde, kvalitet och service.
Vi söker nu en medarbetare som ska ha ansvar för ett antal kunder och arbeta självständigt.
Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak vara att utföra revision, upprätta årsbokslut och årsredovisningar mm.
Du kommer att arbeta mycket nära våra kunder och hjälpa dem med många olika frågeställningar som de behöver hjälp med.
Du som söker denna tjänst MÅSTE ha dokumenterad erfarenhet av redovisning eller revision.
Du behärskar också det svenska språket i tal och skrift.
Om du idag driver en redovisnings- eller revisionsbyrå eller har egna kunder så är du också välkommen med din ansökan.
Du gillar utmaningar, vill ta ansvar och vill dela med dig av dina kunskaper till medarbetare och kunder.
Vi tror att vår nye medarbetare har konsult- och servicekänsla och vill göra ett bra arbete och engagera sig på sin arbetsplats. Du är också prestigelös och är beredd att hoppa in där det behövs.
Tillträde enligt överenskommelse.
Både att arbeta heltid eller deltid fungerar för oss.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till auktoriserad revisor Per Gillmert på telefon 031-3840909 eller via mejl till per@forrev.se
.
Mer information om vår byrå hittar du på vår hemsida www.forrev.se.
Anställningsprocessen sker löpande och din ansökan skickar du via mejl till per@forrev.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
