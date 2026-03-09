Returmottagare / Underhållstekniker
Är du en strukturerad lagerspelare som vill arbeta i en spännande miljö där maskiner och logistik möts? Truckpoolen söker nu en engagerad Maskinmottagare/Underhållstekniker som vill ta ansvar för vårt godsmottagande och förbereda våra maskiner för produktion!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som maskinmottagare/Underhållstekniker hos oss är du navet i vår logistikkedja. Du ansvarar för att göra kontroller samt färdigställa maskinerna för leverans till samt ta emot inkommande maskiner, utrustning och material, samt utföra funktions- och kvalitetskontroller. Rollen innebär ett tätt samarbete med kundmottagarna och verkstaden för att säkerställa att verksamheten flyter på utan avbrott.Dina arbetsuppgifter
Funktionskontroll: Genomföra leveranskontroll samt enklare funktionskontroller på våra maskiner. Men även göra enklare reparationer samt rekonditionering.
Förberedelse: Göra iordning maskiner inför leverans till kunder. Se till att maskinerna håller den kvalitet som vi efterfrågar.
Truckkörning: Hantering av varierande gods med truck.
Mottagning och avlastning: Lasta och Lossa maskiner från maskintrailer samt lossning av lastbilar och containrar med truck.
Dokumentation: Registrera maskiner när dom kommer in samt när dom lämnar gården i vårt affärssystem.
Vi söker dig som
är ansvarstagande och har ett öga för detaljer, kan hålla många bollar i luften och trivs i ett högt tempo. Du trivs med att arbeta fysiskt och ser värdet att arbeta i ett familjeföretagKvalifikationer
Truckkort: (Minst A1-A4 och B1, gärna C2).
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av lager, logistik eller maskinhantering är meriterande.
Tekniskt intresse: Grundläggande förståelse för maskiner eller mekanik är ett plus.
Språk: Flytande svenska i tal och skrift (krav) samt goda kunskaper i engelska.
Körkort: B-körkort är ett krav.
Vad vi erbjuder
Ett omväxlande jobb i en stabil företag med goda framtidsutsikter.
En arbetsplats med fokus på säkerhet och hög teknisk nivå.
Förmåner, t.ex. Friskvårds bidrag, utbildningsmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter inom företaget.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2026.03.31 till david@truckpoolen.se
.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att söka!
Om Truckpoolen:
Truckpoolens historia har anor från tidigt 1960- tal då hamnen var den stora arbetsplatsen för truck i Göteborg. Verksamheten har under årens lopp utvecklats och Truckpoolen inriktade sin verksamhet mot fordonsindustrin och dess underleverantörer. Arendalsområdet var en naturlig och strategiskt rätt placering då avstånden till kunderna var korta. Idag jobbar vi dock i hela västra Sverige med huvudsäte i Arendel Göteborg.
Truckpoolens fortlöpande utveckling inom uthyrning av truck i västra Sverige gör att vi i dagsläget och i framtiden kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av efterfrågade och kundanpassade tjänster. Vår breda maskinpark består idag av över 300 maskiner. Så ansöker du
