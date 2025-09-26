Retail Technology Project Coordinator
2025-09-26
Vill du kombinera teknik och projektledning i en roll där du får vara med och utveckla framtidens butiksmiljö? Vår kund söker nu en Retail Technology Project Coordinator - en nyckelperson som driver tekniska projekt i butiksnätverket och säkerställer att bolagets lösningar alltid håller högsta standard.
OM TJÄNSTEN
Som Retail Technology Project Coordinator blir du ansvarig för att planera, koordinera och genomföra tekniska projekt i vår kunds butiker. Det kan handla om allt från att sätta upp IT-infrastruktur i en ny butik till att byta ut hårdvara eller implementera nya applikationer. Rollen är både hands-on teknisk och koordinerande, och innebär nära samarbete med Business Development, butiksägare, Service Desk och externa leverantörer.
Dina arbetsuppgifter
• Leverera tekniska lösningar vid nya butiker, omlokaliseringar och rebrandings
• Säkerställa livscykelhantering av retail-infrastruktur (hårdvara, klienter, nätverk, POS, enheter)
• Koordinera leverantörer och tekniker - både på plats och på distans
• Installera, konfigurera och kvalitetssäkra butikernas teknik (nätverk, klienter, optikerutrustning, appar, POS-system)
• Dokumentera, överlämna och följa upp lösningar tillsammans med Service Desk
• Vara en viktig kontaktperson gentemot butiker och partners - en trygg länk mellan IT och verksamheten
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som trivs i en kombinerad roll - där du ibland kavlar upp ärmarna och själv konfigurerar nätverksutrustning, och ibland leder projekt där du samordnar leverantörer och partners. Du är en person som gillar ordning och reda, är kommunikativ och strukturerad, och som kan bygga förtroende hos butiksägare och kollegor.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete med IT-infrastruktur (nätverk, hårdvara, klienter)
• God förståelse för nätverk och enheter (t.ex. Cisco Meraki, PC/laptops, POS-system, Intune)
• Intresse för och erfarenhet av projekt- eller leveranskoordinering
• Förmåga att arbeta självständigt, men också i nära samarbete med andra
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Körkort (meriterande)
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från retail, service eller tidigare projektkoordinering. Men viktigast är ditt intresse för teknik, din struktur och ditt driv.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
