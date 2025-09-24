Retail Media Commercial Specialist
2025-09-24
Vi söker en Retail Media Commercial Specialist som vill vara med på resan att bli den mest älskade destinationen inom skandinavisk design och livsstil.
Är du personen som vill driva kommersiella partnerskap, paketera datadrivna marknadsföringslösningar och leda initiativ från idé till leverans inom ett nytt och snabbväxande område? Då kan du vara den vi söker!
Vi fortsätter utveckla vårt affärsområde Retail Media - nästa stora våg inom digital marknadsföring. Här kombinerar vi datadrivna insikter med kreativa lösningar för att skapa värde för både partners och kunder. Som Retail Media Commercial Specialist blir du en nyckelspelare i att forma framtidens sätt att nå kunder digitalt, både onsite och offsite.
Vad innebär rollen? Du ansvarar för att driva försäljning och utveckla långsiktiga, kommersiella partnerskap genom att pitcha, paketera och leverera lösningar som skapar mätbart värde. Rollen är både operativ och kundnära, där du följer upp KPI:er, optimerar resultat och bidrar till att utveckla vårt affärsområde. Som projektledare koordinerar du både partners och interna team, säkerställer leverans enligt plan och skapar tydlig överblick över kampanjernas alla delar.
Du kommer bland annat att...
Etablera, utveckla och vårda partnerskap med både befintliga och nya partners
Paketera kreativa, datadrivna helhetslösningar inom onsite och offsite digital marknadsföring
Leverera på KPI:er, följa upp resultat och optimera partnerskapen löpande
Projektleda och koordinera interna och externa stakeholders
Ansvara för budget, intäktsmål och kommersiella överenskommelser
Bidra med insikter och rekommendationer som utvecklar erbjudande och strategi
Vem är du? Vi söker dig som är en lagspelare med driv, som trivs i högt tempo och vill vara med och forma nästa stora våg inom Retail Media. Du är kommunikativ och bygger lätt förtroende både internt och externt, samtidigt som du har ett analytiskt sinne och trivs med att projektleda samarbeten över flera olika stakeholders.
Vi ser gärna att du också har...
Erfarenhet av partneransvar, KAM eller kommersiellt ansvar. Har du dessutom erfarenhet inom media, digital marknadsföring, e-handel eller marknadsplatsförsäljning är det meriterande
Erfarenhet av projektledning eller koordinering av flera stakeholders
Relevant utbildning inom exempelvis ekonomi, marknadsföring, media eller digital affärsutveckling, vilket är meriterande
Varför Nordic Nest Group och Retail Media?
Det här är en möjlighet för dig som vill vidareutveckla ett snabbväxande affärsområde och vara med redan från start. Du blir en del av ett dynamiskt, högpresterande team med korta beslutsvägar, där du får möjlighet att arbeta med både onsite- och offsite-lösningar inom digital marknadsföring.
Vi kan garantera dig...
En fartfylld och varierad vardag i ett engagerat och kreativt team
Stora möjligheter att påverka din roll och utvecklas tillsammans med oss
En miljö där idéer, initiativ och nyfikenhet alltid välkomnas och uppmuntras
Är du redo att bli en del av teamet?
Tjänsten är ett vikariat under 1 års tid på heltid, med start snarast enligt överenskommelse. Placering är på vårt härliga huvudkontor i Kalmar.
Vi tror på kraften i personliga egenskaper, därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede i processen.
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Frågor? Kontakta Sofia Dahlström Perhamn, via sofia.perhamn@nordicnest.com
.
