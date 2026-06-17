Resurspersonal till förskola
Vansbro kommun, Förskola / Pedagogjobb / Vansbro Visa alla pedagogjobb i Vansbro
2026-06-17
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vansbro kommun, Förskola i Vansbro
Vi söker två engagerade resurspersoner till våra förskolor i kommunen och innebär att arbeta nära varsitt barn i behov av särskilt stöd.
Som resurs i förskolan blir du en viktig del av arbetslaget och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö för alla barn. Uppdraget innebär att ge individuellt stöd till ett barn under dagen, samtidigt som du deltar i den ordinarie verksamheten utifrån förskolans läroplan.
Tjänsterna är tidsbegränsade och gäller under hösten 2026.Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och bidra till en meningsfull vardag för barnen i vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan.
2 plats(er).
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar kommun. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer bland annat
ge stöd till barn med särskilda behov i den dagliga verksamheten
säkerställa barnets omsorg, trygghet och välbefinnande
vid behov hantera sondmatning (utbildning och introduktion erbjuds)
följa och hantera blodsockervärden via digitala verktyg samt hjälpa till med insulinadministration enligt instruktion
stötta barnet vid måltider, lek och fysisk aktivitet
samverka nära kollegor samt ha kontakt med vårdnadshavare
alltid ha barnets bästa i fokus.
Du måste
ha utbildning som barnskötare, fritidsledare eller annan relevant erfarenhet av arbete med barn.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av arbete i förskola eller skola
kunskap om eller erfarenhet av sondmatning och/eller diabetes
relevant utbildning inom vård eller pedagogik.
Vi vill att du
är lugn
är ansvarstagande
är noggrann
är empatisk och har ett professionellt förhållningssätt
är flexibel
har god samarbetsförmåga
är trygg i att ta ansvar i situationer som kräver uppmärksamhet och omdöme.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330600-2026-3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro Kommun
(org.nr 212000-2130)
786 31 VANSBRO Arbetsplats
Vansbro kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Anneli Hultgren anneli.hultgren@vansbro.se 0281-75366 Jobbnummer
9967180