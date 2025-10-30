Resurskock 85% Område Inlandet
Falkenbergs kommun, Måltid Falkenberg / Kockjobb / Falkenberg Visa alla kockjobb i Falkenberg
2025-10-30
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Måltid Falkenberg i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vill du ha ett flexibelt jobb där du får lära dig nytt och träffa många människor i ditt arbete? Då är tjänsten som resurskock på Måltid Falkenberg något för dig!
Inom Falkenbergs kommun tillämpas rökfri arbetstid och du har möjlighet att kunna ta del av vårt friskvårdsbidrag.
Som resurskock får du ett varierande arbete där du får använda din kompetens, kreativitet och smaksinne i flera olika kök, tillsammans med alla våra goda arbetskamrater. Du kommer samtidigt lära dig massor! Du blir en uppskattad lösningsskapare som stiger in och säkerställer måltiderna även när någon behöver vara frånvarande.
Du kommer få möjligheten att arbeta i flera olika kök, allt från det största med 6 medarbetare och 500 portioner till den lilla förskolan med 20 portioner där du är ensam i köket. I huvudsak kommer du arbeta i köken inom ett visst geografiskt område (Falkenbergs Inland), men det kan även förekomma arbete inom andra områden. Det kan även bli dagar då du får arbetsuppgifter som ekonomibiträde och på några kök ingår lokalvård av förskolans lokaler. Du får milersättning enligt avtal då du behöver förflytta dig mellan olika kök.
Som flexibel resurs ställer du upp för andra och vi tycker att det är viktigt att du också får känna stabilitet i tillvaron. Du kommer därför ha en fast ordinarie arbetsplats som du utgår ifrån och en tillägnad chef som du alltid kan vända dig till, som ansvarar för din arbetsmiljö. På din ordinarie arbetsplats kommer du medverka vid arbetsplatsträffar, utvecklingsdagar, ha medarbetarsamtal med chefen och samvaro med dina kollegor. Du kommer ha ett schema med fastställda arbetsdagar, även om arbetsstället kan variera beroende på behovet.
Som kock är du delaktig i att produktionen fungerar, att maten kommer fram i rätt tid och med rätt kvalitet. Du är delaktig i arbetet med positivt bemötande, främja ett fungerande samarbete mellan köket och andra verksamheter samt medverkar till gruppens och enhetens utveckling. Administrativa arbetsuppgifter ingår också i arbetet bl.a. egenkontroll, beställningar och viss fakturering. Vi främjar en flexibel arbetsfördelning i våra kök, som kock ska man vara villig att rotera och därmed även utföra arbetsuppgifter såsom servering, disk, köksstädning, varumottagning, grönsaksberedning, service mm. Måltid Falkenberg har hållbarhet och klimat som en ledstjärna i sitt arbete vilket syns bl.a. genom kvalitén på våra livsmedel, beställningar efter säsong och givetvis vårt arbete med minskat matsvinn.Kvalifikationer
Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå och gärna vill arbeta flexibelt och alternera mellan flera olika kök och arbetsplatser. Mat och matlagning ligger dig varmt om hjärtat och du delar vår åsikt om att måltiden är en viktig del av vardagen. Du har grundläggande kunskaper inom specialkost och god kännedom om Livsmedelsverkets hygienföreskrifter och rekommendationer samt vara insatt i HACCP. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som kock.
Som person är flexibel, ansvarstagande och tar egna initiativ samtidigt som du har lätt att samarbeta och skapa goda relationer med andra. Du levererar god kvalitet i ett högt tempo och har ett gott bemötande gentemot våra gäster och dina kollegor.
Du har god datorvana och god förmåga att använda svenska både muntligt och skriftligt. Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet och vi tror därför att du håller dig frisk genom någon form av träning och ett hälsosamt liv.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MF 2510-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Måltid Falkenberg Kontakt
Enhetschef Måltid Falkenberg, Område Inlandet
Susanne Hilmersson susanne.hilmersson@falkenberg.se 0346-886109 Jobbnummer
9580954