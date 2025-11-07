Resurs F-2
2025-11-07
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Högåsskolan är en F-6 skola med cirka 490 elever och 70 anställda i natursköna Knivsta, precis intill Gredelby hagars naturreservat. Vår närhet till natur samtidigt som vi är centralt belägna med kort avstånd till pendeltåg för att snabbt kunna ta sig till Uppsala eller Stockholm ger fantastiska möjligheter till många olika typer av variation i undervisningen, något vi ser som en viktig del av elevernas lärande.
Vi har max 24 elever/klass och i varje årskurs finns 3 klasser.
Skolan är centralt belägen i Knivsta och invigdes 2015.
På Högåsskolan arbetar vi för att möta varje elev på dess nivå där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att alla elever kan och vill om de ges rätt förutsättningar och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får komma till tals, utvecklas och utmanas på sin nivå.

Arbetsuppgifter
Arbete med elevstödjande arbete i årskurs F-2.
Arbetsuppgifterna inkluderar att ge stöd till elev under hela skoldagen samt på fritidshemmet. Du jobbar med eleven enskilt samt i grupp men kan även fungera som stöd för andra elever när möjlighet ges. Under fritidstid vidgas uppdraget och du ansvarar för en större grupp där du inkluderar din elev. Du samarbetar med årskursteamets pedagoger för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för eleven samt gruppen.
Du arbetar nära med mentor samt övriga undervisande lärare och vårdnadshavare.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en utbildning som barnskötare eller elevassistent samt att du har erfarenhet sedan tidigare av liknande arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
