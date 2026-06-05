Resurs/elevassistent
Lidingö Kommun / Pedagogjobb / Lidingö Visa alla pedagogjobb i Lidingö
2026-06-05
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På Skärsätra skola går cirka 375 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss arbetar skola, förskoleklass och fritidshem tillsammans för att ge eleverna en trygg skoldag. Skolan ligger knappt 30 minuter från T-centralen och runtom finns flera grönområden som Kottlasjön och Kappsta naturreservat vilka ger möjlighet till både friluftsverksamhet och laborativa arbetssätt.
Skärsätra skola är en lagom stor skola där varje elev känner sig sedd och lyssnad till. Tryggheten bidrar till att alla elever kan växa som individ och tillgodogöra sig undervisningen. Vi har både goda trygghets- och kunskapsresultat. Skolan erbjuder en stor täthet av digitala verktyg, hjälpmedel och medarbetare. Vi satsar på hög kvalité, att sporra våra elever så att de når sin fulla potential och ser sina egna framsteg.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som resurs ansvarar du för att stödja en elev med diabetes genom att bistå med egenvård och löpande följa elevens värden via en app. Uppdraget innebär att finnas tillgänglig under hela skol- och fritidsdagen och ge kontinuerligt stöd i elevens diabetesreglering.
I rollen ingår även att samarbeta med lärare och socialpedagoger i årskursen samt övriga medarbetare på skolan. Tjänsten innebär att du arbetar mycket nära en specifik elev och har ett ständigt fokus på att säkerställa elevens behov av stöd kopplat till diabetes.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial vårdutbildning. Erfarenhet av arbete med diabetes typ 1 och från skolmiljö är meriterande.Du är ansvarstagande och handlingskraftig, med god förmåga att hantera stressiga situationer och oväntade händelser i en miljö med många människor.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 26/27.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C330001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Nås via stadens växel
Facklig representant 08-731 30 00 Jobbnummer
9950145