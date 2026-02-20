Resultatenhetschef Park Östra
2026-02-20
Vi söker enhetschef till Drift och Underhåll, Park Öst, Samhällsbyggnadskontoret. Park Öst är en av sex enheter som bildar Område Drift & Underhåll. Området handhar den yttre skötseln av kommunala parker, grönområden, badplatser, gator och GC-vägar samt vinterväghållningen för Södertälje kommun. Området ombesörjer också den yttre skötseln inklusive vinterväghållningen för Telge Fastigheters fastighetsbestånd. Det övergripande målet för verksamheten är att skapa en ren, välskött och trygg miljö för alla som befinner sig i det offentliga rummet.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierat uppdrag som kombinerar ett självständigt arbete i våra utemiljöer med administrativa arbetsuppgifter. Som enhetschef har du fullt personalansvar samt det ekonomiska ansvaret för enhetens budget. Du leder och fördelar arbetet inom enhetens verksamhetsområde och följer löpande upp budget och ekonomiskt utfall. I rollen ingår också att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete med fokus på att effektivisera processer och stärka medarbetarnas motivation och utveckling.
Som chef för Park Öst har du arbetsledar- och personalansvar för cirka 25 medarbetare. Du ingår i områdets ledningsgrupp och har ett nära samarbete med så väl övriga chefer inom området och som med andra enheter inom kommunen.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Du har en tydlig förståelse för att vårt uppdrag ytterst handlar om att skapa värde för medborgarna. Genom ditt professionella agerande bidrar du till en positiv bild av både den kommunala organisationen och kommunen som helhet.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Dokumenterad flerårig erfarenhet av arbetsledning inom liknande verksamhet
• Erfarenhet av att arbetsleda större grupper
• Erfarenhet från arbete kopplat till skötsel av utemiljö, gata och park
• Haft ekonomi- och budgetansvar i tidigare befattningar
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Meriterande:
• Högskole-eller universitetsutbildning inom för tjänsten relevant område
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
• Ledarutbildning
• Maskinförarutbildning
• Andra språk än svenskaDina personliga egenskaper
• Du agerar som en förebild, står för ditt ord och erkänner dina misstag
• Du uppmuntrar andras idéer, stöttar dem i att testa nya arbetssätt och visar öppenhet genom att själv söka feedback
• Du har förmåga att se helheten, väga in olika perspektiv samt omsätta politiska mål till den egna verksamheten
• Du arbetar strukturerat, följer processer och slutför det du påbörjat
• Du kommunicerar tydligt, lyhört och anpassar kommunikation till mottagaren
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Din huvudsakliga arbetsplats är förlagd till Moraberg. Beredskapstjänstgöring kan förekomma för den som har intresse.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatområdeschef
Marika Rotevall marika.rotevall@sodertalje.se 08-523 026 34 Jobbnummer
9753416