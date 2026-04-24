Restaurant & Event Manager
Strawberry Services AB / Kockjobb / Sunne Visa alla kockjobb i Sunne
2026-04-24
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strawberry Services AB i Sunne
, Karlstad
, Nacka
, Örebro
, Strömstad
eller i hela Sverige
Sommelier, ledare och stämningsexpert till Selma Spa
I hjärtat av det värmländska landskapet, med rofylld utsikt över sjön Fryken, ligger Selma Spa - med 184 rum, 2 000 m2 spa- och poolområden samt 15 konferenslokaler.
Är du den vi söker?
Som vår Restaurant & Event Manager är du spindeln i nätet när dagsljus övergår i skymning. Du leder restaurang, bar och event med en närvaro som märks. Du arbetar sida vid sida med ditt team och ser till att flödet och servicen sitter - oavsett om det gäller en intim middag eller ett storslaget företagsevent.
Om rollen
Etablera proffsservice: Du sätter standarden. Hos oss är service inte en mekanisk handling, det är ett hantverk. Du ser till att ditt team levererar med både finess och värme.
Dryckesmagi: Du har en bakgrund som Sommelier eller dokumenterat tunga dryckeskunskaper. Du ansvarar för att utveckla vårt dryckesutbud och får våra gäster att våga prova något annat än "husets vita".
Event med wow-faktor: Du förvandlar logistik till upplevelser. Från konferensmiddagar till specialarrangemang - du har kollen.
Team-coach: Du rekryterar, peppar och utvecklar. Du ser vem som har talang för flambering och vem som är en naturbegåvning bakom baren.
Vem är du?
Vi letar efter dig som trivs bäst när tempot skruvas upp. Du är en trygg ledare som älskar att arbeta på golvet och möta gäster, men som samtidigt har den administrativa skärpan för scheman och budgetar.
Du är vinkunnig på riktigt. Vi vill att våra gäster skall få en få en dryckesupplevelse i världsklass så vi söker dig som har Sommelier-utbildning.
Du älskar kvällspulsen. Du ser kvällsarbete som den roligaste tiden på dygnet.
Du är prestigelös. Du har fötterna på den värmländska jorden men huvudet bland visionerna.
Du är en problemlösare. Om champagnen är slut eller tekniken strular på ett event, då är det du som ler och fixar det - innan gästen ens märkt något.
Vad vi erbjuder
Förutom att bli en nyckelspelare på ett av Sveriges mest ikoniska spahotell, del av Strawberry, erbjuder vi:
En arbetsplats där din kreativitet kring dryck och koncept faktiskt efterfrågas.
Engagerade kollegor som brinner lika mycket för gästresan som du.
Förmåner, rabatter och utvecklingsmöjligheter inom en stor hotellkoncern.
En miljö där vi skrattar på jobbet - även när det är fullbokat.
Låter det som du?
Är du sommelieren som älskar ledarskap lika mycket som en välbalanserad syra? Då vill vi träffa dig!
Plats: Selma Spa, Sunne
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Rapporterar till: F&B Manager
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
686 35 SUNNE Arbetsplats
Selma Spa Kontakt
Rekryterare
Stefan Byström stefan.bystrom@selmaspa.se +46702405619
9875616