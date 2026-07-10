Restaurangchef till Pappa Grappa Linköping
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Restaurangchef till Pappa Grappa Linköping
Är du en engagerad ledare som trivs i restaurangbranschen och brinner för service, människor och resultat? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en Restaurangchef till Pappa Grappa i Linköping. Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och leder restaurangen tillsammans med ett engagerat team.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i restaurangen.
Säkerställa en hög servicenivå och en positiv gästupplevelse.
Schemalägga och utveckla medarbetare inom servering och disk.
Arbeta aktivt med försäljning och merförsäljning.
Följa upp försäljning, personalkostnader och övriga nyckeltal.
Säkerställa att rutiner inom service, hygien och arbetsmiljö följs.
Ansvara för dryckesbeställningar, lager och inventering.
Planera och genomföra event och större bokningar tillsammans med övriga teamet.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av en ledande roll inom restaurang.
Är en trygg och närvarande ledare som tycker om att utveckla andra.
Har god förmåga att planera, strukturera och prioritera.
Har förståelse för restaurangekonomi och schemaläggning.
Är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo.
Har ett stort engagemang för service och värdskap.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierande och utvecklande roll med stort eget ansvar. Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar nära både ledning och övriga restauranger för att skapa en välfungerande drift och en hög gästupplevelse.
Omfattning: Heltid
Placering: Pappa Grappa Linköping
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: work@pappagrappa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef PG Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PG i Linköping AB
(org.nr 556867-3445)
Hospitaltorget 1 (visa karta
)
582 27 LINKÖPING Arbetsplats
Pappa Grappa Linköping Jobbnummer
10000082