Restaurangchef till Grill House
2025-12-22
Vi på Grill House Uppsala AB behöver nu en restaurangchef till vår restaurang. Du behöver ha erfarenhet av att ha drivit restaurang och du ska själv kunna stå i köket och laga. I början är din roll kökschef och du ska där ägare som personal, sköta menyn etc. Din expertis ska vara inom orientaliskt mat. Är du en chef som är driftig och vill utvecklas i ditt arbete så är du välkommen att söka till oss. Du ska kunna funka i grupp och kunna tåla dagar som kan vara med hög fart.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: grillhouseuppsala@gmail.com
