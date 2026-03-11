Restaurangchef/Köksansvarig

Peebee AB / Kockjobb / Karlskrona
2026-03-11


Vi söker dig som är engagerad, strukturerad, ansvarstagande, som kan leda och fördela det dagliga arbetet. Bidra till positiv arbetsmiljö och vara med att utveckla.
Vara aktiv i den dagliga verksamheten och kunna hantera praktiska uppgifter.Hantera olika typer av uppgifter och anpassa sig till förändringar.
Kunna arbeta snabbt och effektivt under press

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: edyta64@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Peebee AB (org.nr 556922-3042)

Jobbnummer
9790497

