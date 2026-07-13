Restaurangchef
Sodexo AB / Kockjobb / Lund Visa alla kockjobb i Lund
2026-07-13
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Vill du kombinera operativt ledarskap, gästfokus och affärsmässighet i en verksamhet där ingen dag är den andra lik? Är du en synlig ledare som brinner för service, kvalitet och att skapa minnesvärda upplevelser för gäster och kunder? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Restaurangchef ansvarar du för den dagliga driften och gästupplevelsen för besökarna på vår site i Lund. Den innefattar bland annat vår restaurang och bistro, men också tillhörande VIP-gästmatsal och eventverksamhet. Du säkerställer hög nivå av service, kvalitet och lönsamhet samt är en viktig representant för verksamheten. Du leder och utvecklar restaurangens medarbetare genom ett närvarande och engagerat ledarskap som skapar trivsel, struktur och goda resultat.
Rollen kombinerar operativ drift, personalansvar och verksamhetsutveckling där du kan göra verklig skillnad. Du samordnar event, säkerställer leverans i toppklass och arbetar nära Head Chef och övriga nyckelfunktioner inom Meeting&Event för att utveckla verksamheten, förbättra arbetssätt och skapa minnesvärda gästupplevelser.
Du blir en del av en organisation som satsar på utveckling, kvalitet och gästupplevelse, samtidigt som du får stora möjligheter att påverka koncept, arbetssätt och flöden för en välkommnande och förstklassig restaurang.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Leda och utveckla restaurangverksamheten med fokus på service, kvalitet och gästupplevelse.
Ha fullt personalansvar för servisorganisationen och skapa engagemang, struktur och goda förutsättningar för teamet.
Säkerställa hög kvalitet i restaurangens leverans och service gentemot gäster, kunder och interna beställare.
Planera, koordinera och säkerställa framgångsrika event, konferenser och kundaktiviteter i nära samarbete med Meeting & Event-teamet.
Ansvara för beställningar, inköp och fakturahantering kopplade till restaurangverksamheten.
Arbeta med kalkylering, prissättning och kostnadsuppföljning kopplat till event och restaurangdrift.
Vara verksamhetens ansikte utåt och bygga starka relationer med gäster, kunder och interna samarbetspartners.
Driva utveckling av arbetssätt, koncept och gästupplevelse tillsammans med övriga ledare i verksamheten.
Säkerställa att verksamheten följer uppsatta kvalitets-, service- och lönsamhetsmål.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från restaurang-, hotell-, konferens- eller eventverksamhet med höga gästkrav.
Tidigare erfarenhet från en ledande roll, exempelvis restaurangchef, hovmästare eller liknande befattning.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning och teamutveckling.
Erfarenhet av event, konferenser eller större serviceleveranser.
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av kalkylering, prissättning och kostnadsuppföljning.
Erfarenhet av beställningar, inköp och fakturahantering.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Kunskap inom vin och dryck samt erfarenhet av barservering är meriterande
Personen vi söker:
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg och engagerande ledare med ett starkt gästfokus och en naturlig känsla för service. Du arbetar strukturerat, har ett affärsmässigt förhållningssätt och trivs i en operativ roll där du leder genom närvaro och gott föredöme. Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och skicklig på att skapa goda samarbeten, både inom teamet och med andra delar av verksamheten.
Information om anställningen och rekryteringsprocessen:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 100 %. Provanställning tillämpas och tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetstiden är måndag–fredag kl. 06.30–15.00. Enstaka kvällsevent kan förekomma.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Erik Gund på erik.gund@sodexo.com
Skicka in din ansökan med CVvia vårt rekryteringssystem senast den 30 augusti 2026.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll drogtest och identitetsvalidering av slutkandidat innan anställningsavtal signeras. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om sitt medgivande innan kontrollen påbörjas.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
221 86 LUND Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
10000992