Restaurangchef
Nobeli Business Support Aktiebolag / Kockjobb / Karlskoga Visa alla kockjobb i Karlskoga
2026-06-24
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Vill du vara med att skapa värdskap i världsklass? Som Restaurangchef på Bofors Hotel kan du vara det. Här får du en viktig roll i att skapa en unik gäst och - måltidsupplevelse för våra gäster, som ofta besöker oss i samband med affärsmöten eller andra evenemang där den höga nivån på måltiden är en del av en lyckad upplevelse.
Vi söker nu en Restaurangchef som vill vara med i vårt professionella team där vi tillsammans ser till att varje gäst känner sig väl omhändertagen. Våra gäster kommer från olika delar av världen, vilket innebär att vi behöver anpassa oss efter olika typer av arrangemang och önskemål.
Som Restaurangchef leder du verksamhetens hjärta med fokus på gäst- och måltidsupplevelsen i restaurangen, våra salonger och vår cateringverksamhet. Du ansvarar för att skapa en god helhetsupplevelse för våra gäster där service och värdskap är centralt.
På Bofors Hotel är kvällarna en viktig del av vår verksamhet. Det är då våra gäster möts för representation och där måltidsupplevelsen blir en viktig del i relationsbyggandet. Vi erbjuder välkomponerande menyer med amuse bouché och utvalda drycker. Dessutom stoltserar vi med ett brett sortiment egna produkter under private label.
I denna roll befinner du dig i den miljön där våra ägare skapar relationer med sina kunder och viktiga affärer görs i en internationell kontext. Med vår unika gäst och- måltidsupplevelse är vi med och skapar den stora affärs- och kundnyttan, vilket har ett högt och uppskattat värde.
Vårt arbete är förlagt till alla dagar i veckan men företrädesvis måndag till fredag. Vanligtvis har vi stängt under sommaren, julen och andra storhelger.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenheter inom branschen med restauranghantverket i grunden.
Du är en trygg och erfaren ledare som trivs med gästkontakter och har en förmåga att coacha ditt team i den dagliga driften.
Du har ett prestigelöst ledarskap med förmågan att kavla upp ärmarna och ta i, samtidigt som du besitter en förmåga i det taktiska och visionära arbetet.
Du trivs med att vara ansiktet utåt och vara närvarande bland såväl gäster som personal.
Din erfarenhet och känsla för värdskap är din främsta styrka och du leder genom att vara en förebild i driften.
Du är van att arbeta med internationella gäster där engelska är det vanligaste språket.
Du har en god administrativ grund och ser schemaläggning, ekonomi och arbetsmiljö som självklara och viktiga delar för att skapa en framgångsrik verksamhet.
I rollen kommer du möta världsvana gäster från olika kulturer och religioner därför ser vi att du har god förståelse för vikten av vett, etikett och ett respektfullt bemötande. Du drivs av att leverera på hög nivå med mycket god kvalité och du ser inga genvägar. Du har ett öga för detaljer och förmågan att se upplevelsen utifrån gästens perspektiv med en vilja att ständigt leverera en professionell upplevelse.
Vad vi erbjuder
Förutom en roll som nyckelspelare där verksamheten är en del i ett större sammanhang erbjuder vi:
En roll där ditt ledarskap och ditt värdskap får direkt genomslag och skapar ett högt värde.
Att vara en del av hotellets ledningsgrupp.
Engagerade kollegor med höga målsättningar om ett extra professionellt värdskap.
En hjärtlig och stimulerande miljö där vi har roligt tillsammans.
Få vara med att påverka utvecklingen inom Bofors Hotel.
Låter det som du?
Är du den energirika ledaren som kan bidra till verksamhetens utveckling och ta oss till nästa nivå? Vet du hur du får ditt team att växa under ditt ledarskap? Har du den där extra känslan för att bygga relationer och ett gott värdskap? Då är du en kandidat för rollen!
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Observera att tjänsten kräver säkerhetsprövning.
Trygghet och säkerhet i fokus
Nobeli levererar tjänster inom och nära svensk försvarsindustri och andra verksamheter med höga säkerhetskrav. Därför genomförs en bakgrunds- och säkerhetskontroll för slutkandidater inför anställning. I vissa uppdrag kan även placering i säkerhetsklass och krav på särskilt medborgarskap förekomma.
Dessa kontroller görs för att verifiera relevanta uppgifter och säkerställa den höga integritet och trygghet som präglar både våra uppdrag och vår arbetsmiljö.
Anrika Bofors Hotel ligger i Karlskoga, 30 minuter från Örebro och 45 minuter från Karlstad och är en del av företaget Nobeli.
Hotellet erbjuder bl.a. 34 hotellrum, konferenslokaler samt flera matsalar och salonger. Merparten av våra boende gäster är vanligtvis internationella affärsresenärer och vi har en omfattande restaurangverksamhet.
Vi är kända för vår service, goda mat och vårt värdskap. Vår kultur präglas av ett hjärtligt, tryggt och professionellt omhändertagande av våra gäster. Vi får ofta uppskattning för vårt arbete och när vi lyckas leverera i enlighet med vår kultur, ger det en tillfredsställelse i professionen.
Det är lätt att vara en stolt medarbetare på Bofors Hotel.
Bofors hotel är ett verksamhetsområde inom Nobeli och som anställd hos Nobeli erbjuds du en inkluderande arbetsmiljö där du får vara med och bidra till den framtida utvecklingen. Du erbjuds även ett stort utbud av förmåner via förmånsportalen Benify såsom bl.a. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension och olika rabatter. Vi erbjuder även friskvårdstimma.
Du kan läsa mer på www.boforhotel.se
och www.nobeli.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobeli Business Support Aktiebolag
(org.nr 556016-3247)
Hyttåsvägen 12 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bofors hotel Kontakt
Linda Neander linda.neander@nobeli.se 0738611424 Jobbnummer
9977974