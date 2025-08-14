Restaurangbiträde- Sen Street Kitchen Umeå City
2025-08-14
SEN STREET KITCHEN är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknaderna och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.
Vem är du?
Du är social och glad person som gillar att jobba med service. Du brinner för restaurangbranschen, är kvalitetsmedveten och kan jobba i ett team i högt tempo. Du är organiserad och gillar att ha rent och snyggt runt om dig.
Som köksbiträde ingår:
Prepp.
Montering av rätterna.
Kassatjänst.
Städ och en del disk.
Är du vår nya stjärna? Skicka in din ansökan så berättar jag mer!
En inskickad video är högt betydande för oss.
SEN STREET KITCHEN tillhör SENGROUP som är en asiatisk restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 9 restauranger i 6 olika städer, från Umeå i norr till söder ner. Vi vill erbjuda våra kunder välsmakande och kvalitativ mat med inspiration från Sydasien där våra olika koncept skapar ett stort utbud av rätter, smaker och råvaror.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens samt göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
