Restaurangbiträde till Sushi och Dumpling ,

2025-08-23
Vi söker en restaurangbiträde för nyöppnade Asiatisk Restaurang i Borås. Arbetsuppgifterna är blandat och innefattar skära kött och grönsaker, diska, Förbereda råvaror, med mera. Städning ingår också bland arbetsuppgifterna.
Som person är du öppen och glad, har en god stresstålighet, gillar ordning och reda, och trivs med att jobba i team. Du ska vara serviceminded, initiativrik och självgående. Du tar ansvar för att nå dina och restaurangens uppsatta mål och ser hela tiden möjligheter till förbättring.
Det är en merit om du har körkort !
Språk : Swedish or English
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
ni kan ringa också ! 0763047766
E-post: serene@juicedup.nu Omfattning
kan ringa också ! 0763047766
Serene Y serene@juicedup.nu +46763047766 Jobbnummer
