Restaurangbiträde till Burger&Chill
2025-08-17
Bli en del av Burger&Chill - vi söker Restaurangbiträden!
Är du en energisk, serviceinriktad och positiv person som älskar mötet med människor? Vill du jobba i en modern och varm restaurangmiljö där teamkänslan står i centrum? Då är det dig vi letar efter!
Hos oss på Burger&Chill står service och gästupplevelse i fokus. Som restaurangbiträde blir du en viktig del av vårt ansikte utåt - den som gör att varje gäst lämnar med ett leende och en känsla av att vilja komma tillbaka.
Vad du kommer att göra
* Ge våra gäster en oförglömlig upplevelse med ett leende och bästa möjliga service
* Se till att restaurangen alltid är ren, fräsch och inbjudande
* Samarbeta nära med köket för att leverera mat och upplevelser i toppklass
* Fånga upp gästernas feedback och bidra till vår utveckling
Vem vi söker
* Du brinner för service och tycker om att skapa härliga upplevelser för andra
* Har gärna erfarenhet från restaurang- eller hotellbranschen (men rätt attityd väger tyngre än CV:t)
* Är stresstålig, strukturerad och positiv - även när tempot är högt
* Talar svenska och engelska flytande
* Bonus om du har intresse för matkultur och fler språkkunskaper
Varför jobba hos oss?
* Du blir en del av ett drivet och familjärt team
* Vi erbjuder en arbetsplats där glädje, professionalism och utveckling går hand i hand
* Hos oss får du chansen att växa inom restaurangbranschen och bidra till något unikt
Låter det här som ditt nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@burgerandchill.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Youmer, Faik
Brunnsparken 5 (visa karta
)
432 41 VARBERG Arbetsplats
Burger & Chill Kontakt
Restaurangansvarig
Cagri Kesgin info@burgerandchill.se 0723031751 Jobbnummer
9461614