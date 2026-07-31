Restaurangbiträde

Härolden i Nynäshamn AB / Servitörsjobb / Nynäshamn
2026-07-31


Visa alla servitörsjobb i Nynäshamn, Trosa, Salem, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Härolden i Nynäshamn AB i Nynäshamn

Vi på Restaurang Källaren Lydia söker nya kollegor till vår servis!
Är du serviceinriktad, positiv och trivs i ett högt tempo? Då kanske du är den vi söker. Vi letar efter engagerade personer som vill vara en del av vårt härliga team och som kan arbeta både lunch och kvällspass.
Vi söker dig som:
• Har fyllt minst 18 år.
• Behärskar svenska.
• Är ansvarstagande, social och gillar att ge god service.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och samarbeta med andra.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@lydia.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Härolden i Nynäshamn AB (org.nr 559168-3098)
Centralgatan 3 (visa karta)
149 32  NYNÄSHAMN

Arbetsplats
Restaurang Källaren Lydia

Jobbnummer
10017612

Prenumerera på jobb från Härolden i Nynäshamn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Härolden i Nynäshamn AB: