Restaurangbiträde
Härolden i Nynäshamn AB / Servitörsjobb / Nynäshamn Visa alla servitörsjobb i Nynäshamn
2026-07-31
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Vi på Restaurang Källaren Lydia söker nya kollegor till vår servis!
Är du serviceinriktad, positiv och trivs i ett högt tempo? Då kanske du är den vi söker. Vi letar efter engagerade personer som vill vara en del av vårt härliga team och som kan arbeta både lunch och kvällspass.
Vi söker dig som:
• Har fyllt minst 18 år.
• Behärskar svenska.
• Är ansvarstagande, social och gillar att ge god service.
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och samarbeta med andra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@lydia.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härolden i Nynäshamn AB
(org.nr 559168-3098)
Centralgatan 3 (visa karta
)
149 32 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Restaurang Källaren Lydia Jobbnummer
10017612