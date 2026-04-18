Restaurangbiträde
Vi söker nu ett restaurangbiträde.
Som restaurangbiträde arbetar du arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering, Kassahantering, order mottagning, serverar, städar, förbereder olika maträtter, skära kött.
För att arbeta med restaurangbiträde krävs tidigare erfarenhet, vi ser gärna att du:
• Redo att utföra vilken uppgift som helst.
• Vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer.
• Har lätt för att samarbeta med andra människor.
• Är noggrann och ordningsam.
• Engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
E-post: alirestaurang@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lee Baguette & Sushi AB
(org.nr 559277-3054), http://leebaguette.se
Norra Kungsgatan 8 B (visa karta
371 33 KARLSKRONA Jobbnummer
9862647