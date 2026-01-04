Restaurangansvarig MS Svea Lejon, Nyköping
Royal Stockholm Cruise Line AB / Servitörsjobb / Nyköping
Arbetsledare och restaurangansvarig på passagerarfartyget MS Svea Lejon.
Fartyget trafikerar Nyköping - Skärgården Du har en mycket bred och god erfarenhet av att driva en restaurang.
Du behärskar Svenska flytande samt har en mycket bra Engelska.
Talar du tyska är detta en merit.
Kravet är flera års erfarenhet.
Giltigt läkarintyg för arbete i restaurang.
Du är rökfri eftersom vi har en rökfri miljö ombord.
CV, betyg och referenser skickas till captain@telia.com
eller till: haddox@telia.com
Vi söker dig som har en mycket bra erfarenhet att driva och sköta en restaurang.
Vi vill att du behärskar Engelska samt om du behärskar Tyska är det en merit.
Transportstyrelsens krav om att behärska det Svenska språket gäller. Detta för att du skall kunna informera och leda en nödsituation ombord.
Bra om du har eget fordon då lokaltrafiken inte alltid fungerar på bästa sätt.
Det råder en rökfri miljö ombord på Svea Lejon varför vi ser att du är rökfri.
Ansökning skickas till captain@telia.com
eller till haddox@telia.com
Vi startar ca den 15 maj och kör till slutet av augusti
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Royal Stockholm Cruise Line AB
(org.nr 556204-2845), http://www.rscl.se
