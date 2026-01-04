Restaurangansvarig MS Svea Lejon, Nyköping

Royal Stockholm Cruise Line AB / Servitörsjobb / Nyköping
2026-01-04


Visa alla servitörsjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB i Nyköping, Norrköping, Söderköping, Linköping eller i hela Sverige

Arbetsledare och restaurangansvarig på passagerarfartyget MS Svea Lejon.
Fartyget trafikerar Nyköping - Skärgården Du har en mycket bred och god erfarenhet av att driva en restaurang.
Du behärskar Svenska flytande samt har en mycket bra Engelska.
Talar du tyska är detta en merit.
Kravet är flera års erfarenhet.
Giltigt läkarintyg för arbete i restaurang.
Du är rökfri eftersom vi har en rökfri miljö ombord.
CV, betyg och referenser skickas till captain@telia.com eller till: haddox@telia.com
Vi söker dig som har en mycket bra erfarenhet att driva och sköta en restaurang.
Vi vill att du behärskar Engelska samt om du behärskar Tyska är det en merit.
Transportstyrelsens krav om att behärska det Svenska språket gäller. Detta för att du skall kunna informera och leda en nödsituation ombord.
Bra om du har eget fordon då lokaltrafiken inte alltid fungerar på bästa sätt.
Det råder en rökfri miljö ombord på Svea Lejon varför vi ser att du är rökfri.
Ansökning skickas till captain@telia.com eller till haddox@telia.com
Vi startar ca den 15 maj och kör till slutet av augusti
Välkommen med din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: captain@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangansvarig Svea Lejon".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845), http://www.rscl.se
Nyköpings hamn (visa karta)
611 37  NYKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
MS Svea Lejon, Nyköping

Jobbnummer
9668410

Prenumerera på jobb från Royal Stockholm Cruise Line AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Royal Stockholm Cruise Line AB: