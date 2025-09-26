Restaurang- och köksbiträde
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Nu söker vi ett eller flera restaurangbiträden till fyra av våra kunders personalrestauranger med placering i Stockholm. I denna roll är det viktigt att du ska ha en hög servicenivå och god överblick över din arbetsstation. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare.
Om rollen
Dina arbetsuppgifter består av att hjälpa restaurangteamet att förbereda inför luncher och beställningar samt i övrigt hjälpa till där det behövs. Även arbetsuppgifter som påfyllning av lunchbuffé, plock av disk, upppackning av varor samt kassatjänst förekommer i tjänsten. Majoriteten av tiden kommer dock att vara i disken samt samt övriga restauranguppgifter. Arbetstiderna varierar mellan ca 6.30 - 16.00.
Sysselsättningsgrad för denna tjänst kan variera beroende på behov. Placeringsort för tjänsten är Stockholm
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet från serviceyrken, såsom t.ex café, hotell och restaurang. Som person är du glad, social och utåtriktad. Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras. Är prestigelös och stresstålig samt har en god samarbetsförmåga i att arbeta med övrig kökspersonal.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vi rekryterar kompetens baserat vilket innebär att processen kan innehålla intervjuer och referenser. Om du har frågor är du välkommen att mejla ansvarig för rekryteringen Fatou Vikström, fatou.vikstrom@se.issworld.com
.
