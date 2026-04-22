Restaurang- & Konferenskoordinator
Nu söker vi en driven, strukturerad och serviceinriktad restaurang- & konferenskoordinator som vill ta en nyckelroll i vår restaurangverksamhet i Örebro och vara med och skapa förstklassiga gästupplevelser - varje dag!
Om rollen
Som Restaurang- och konferenskoordinator får du en central roll i vår restaurangverksamhet hos vår kund Epiroc i Örebro. Du arbetar både administrativt och operativt med fokus på struktur, planering, gästkommunikation och att skapa förstklassiga gästmöten.
Du ansvarar bland annat för:
Gästkommunikation & visuell information
Skapa och uppdatera menyer, skyltar och digitalt informationsmaterial
Ansvara för digitala skärmar och framtida systemutveckling
Samordna skyltning på kaffestationer och övriga gästmiljöer
Driftstöd & utveckling
Delta aktivt i förbättringsarbete och utvecklingsprojekt
Inventeringar samt stöd i utveckling och administration av smarta kylar
Planera personalaktiviteter och interna arrangemang
Framtagning av recept och innehållsdeklarationer för färdigförpackade varor
Delta i schemaläggninsarbete, interna mötesbokningar tex APT och semesterplanering
Kontera leverantörsfakturor och hantera löpande administration
Stötta med HSEQ-relaterade uppgifter som att administrerat riskobservationer etc
Praktiskt stöd i verksamheten
Administrera driftbilar: boka service, däckbyten och logga miltal
Vid behov kunna avlasta chaufför
Stötta i daglig service som servering eller leverans av catering vid hög belastning
Ta emot bokningar och planera catering, konferenser och event
Utveckla vårt utbud och bidra till kreativa lösningar, Samordna med kök och driftteam för att säkerställa en smidig leverans
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vi söker dig som...
Har:
Dokumenterad erfarenhet från serviceyrke - gärna från restaurang, konferens eller café
Stark administrativ förmåga och god IT-vana
Erfarenhet av digital kommunikation och gärna designverktyg (ex. Canva, Adobe Illustrator)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort (meriterande)
Är:
Serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Vår kund är ett företag som har högt tempo när det gäller produktutveckling och innovation. Därför är det av stor vikt att du är intresserad av utveckling och att du har förmågan att kunna identifiera och erbjuda innovativa lösningar inom ditt ansvarsområde och är lyhörd inför kundens önskemål.
Serviceinriktad, ansvarstagande och självgående
Strukturerad och analytisk med förmåga att prioritera
Kreativ och lösningsorienterad
Prestigelös och bra på att samarbeta
Flexibel och trygg i att växla mellan olika arbetsuppgifter
Din ansökan
Välkommen med din ansökan via vår hemsidasenast 2026-05-22.
Rekryteringsprocessen kan innehålla intervjuer, arbetsprover eller referenstagning. Vid vissa uppdrag kan även bakgrunds kontroll eller säkerhetsprövning förekomma. Intervjuer kommer att genomföras löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Linda Rota - linda.rota@se.issworld.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
702 25 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
ISS Facility Services AB
Linda Rota linda.rota@se.issworld.com 0734360559
