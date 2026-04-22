Restaurang- & Konferenskoordinator

ISS Facility Services AB / Administratörsjobb / Örebro
2026-04-22


Nu söker vi en driven, strukturerad och serviceinriktad restaurang- & konferenskoordinator som vill ta en nyckelroll i vår restaurangverksamhet i Örebro och vara med och skapa förstklassiga gästupplevelser - varje dag!
Om rollen
Som Restaurang- och konferenskoordinator får du en central roll i vår restaurangverksamhet hos vår kund Epiroc i Örebro. Du arbetar både administrativt och operativt med fokus på struktur, planering, gästkommunikation och att skapa förstklassiga gästmöten.
Du ansvarar bland annat för:
Gästkommunikation & visuell information

Skapa och uppdatera menyer, skyltar och digitalt informationsmaterial

Ansvara för digitala skärmar och framtida systemutveckling

Samordna skyltning på kaffestationer och övriga gästmiljöer

Driftstöd & utveckling

Delta aktivt i förbättringsarbete och utvecklingsprojekt

Inventeringar samt stöd i utveckling och administration av smarta kylar

Planera personalaktiviteter och interna arrangemang

Framtagning av recept och innehållsdeklarationer för färdigförpackade varor

Delta i schemaläggninsarbete, interna mötesbokningar tex APT och semesterplanering

Kontera leverantörsfakturor och hantera löpande administration

Stötta med HSEQ-relaterade uppgifter som att administrerat riskobservationer etc

Praktiskt stöd i verksamheten

Administrera driftbilar: boka service, däckbyten och logga miltal

Vid behov kunna avlasta chaufför

Stötta i daglig service som servering eller leverans av catering vid hög belastning

Ta emot bokningar och planera catering, konferenser och event

Utveckla vårt utbud och bidra till kreativa lösningar, Samordna med kök och driftteam för att säkerställa en smidig leverans

Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vi söker dig som...
Har:

Dokumenterad erfarenhet från serviceyrke - gärna från restaurang, konferens eller café

Stark administrativ förmåga och god IT-vana

Erfarenhet av digital kommunikation och gärna designverktyg (ex. Canva, Adobe Illustrator)

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Körkort (meriterande)

Är:
Serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Vår kund är ett företag som har högt tempo när det gäller produktutveckling och innovation. Därför är det av stor vikt att du är intresserad av utveckling och att du har förmågan att kunna identifiera och erbjuda innovativa lösningar inom ditt ansvarsområde och är lyhörd inför kundens önskemål.
Serviceinriktad, ansvarstagande och självgående
Strukturerad och analytisk med förmåga att prioritera
Kreativ och lösningsorienterad
Prestigelös och bra på att samarbeta
Flexibel och trygg i att växla mellan olika arbetsuppgifter

Din ansökan
Välkommen med din ansökan via vår hemsidasenast 2026-05-22.
Rekryteringsprocessen kan innehålla intervjuer, arbetsprover eller referenstagning. Vid vissa uppdrag kan även bakgrunds kontroll eller säkerhetsprövning förekomma. Intervjuer kommer att genomföras löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Linda Rota - linda.rota@se.issworld.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Iss Facility Services AB (org.nr 556410-3280)
702 25  ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
ISS Facility Services AB

Kontakt
Rekryterare
Linda Rota
linda.rota@se.issworld.com
0734360559

Jobbnummer
9868435

