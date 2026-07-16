Reskontrachef till KTH
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-07-16
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Är du en person som trivs i en roll där du får ta ansvar och får samarbeta tätt med andra? Gillar du struktur och att säkerställa ett effektivt och säkert betalningsflöde samtidigt som du vill utvecklas och påverka hur vi jobbar framåt? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker en engagerad och driven Reskontrachef som vill ta en central roll i vår fortsatta utvecklingsresa.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om avdelningen/gruppen
Inom Ekonomiavdelningen arbetar omkring 75 personer vilka är organiserade i fem grupper och en stab. I den här rollen är du gruppchef för den grupp, Betalningsflöden och systemsupport, som arbetar med universitetets betalningsflöden inom kund- och leverantörsreskontra samt bank- och betallösningar.
Inom gruppen arbetar 21 medarbetare i roller som processledare, systemförvaltare, reskontraekonomer och reskontraadministratörer.
Ekonomiavdelningen sitter i ljusa lokaler på campus Valhallavägen.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som gruppchef inom Ekonomiavdelningen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Att leda och fördela arbetet inom gruppen
Arbeta för hög kvalitet i gruppens leveranser
Personalansvar som bl. a innebär medarbetar- och lönesamtal, semesterbeslut samt arbetsmiljöfrågor
Ansvar för gruppens budget och uppföljning av den egna verksamheten
Ingå i Ekonomiavdelningens ledningsgrupp och i andra ledningsforum
Delta i interna respektive externa nätverk för samarbeten och erfarenhetsutbyten
Delta i utvecklingsarbete
Förändringsleda den utveckling som sker inom den egna gruppen och avdelningen
Hålla presentationer och vid behov delta i att planera och genomföra interna utbildningar KvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen inom ekonomiområdet eller motsvarande arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig
Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet inom de uppgifter som gruppen har att utföra, betalningsflöden inom kund- och leverantörsreskontra samt bank- och betallösningar, alternativt med arbete inom redovisningsområdet.
God datorvana (Officepaketet) samt vana att hantera system
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som med personlig mognad och trygghet i dig själv kan agera stabilt även i komplexa situationer.
För att trivas i rollen uppskattar du att arbeta tillsammans med andra och bygga goda relationer. Vidare har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet genom ditt ledarskap där du gärna delar med dig av din kunskap.
För att lyckas i den här rollen är förmågan att vara strukturerad och kvalitetsmedveten en förutsättning. Du har ett stort intresse för ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. Du har även en stark helhetssyn och kan se samband, prioritera rätt och förstå verksamhetens övergripande mål. Vi tror att du är en person som vill växa, utvecklas och bidra – både till din grupp och till verksamheten som helhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet av att ha arbetat med statlig redovisning
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom högskolesektorn alternativt från annan forskningsintensiv arbetsgivare
Erfarenhet av chefsroll med personalansvar
Erfarenhet av att arbeta med UNIT4 ERP/Agresso
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
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100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Ekonomichef
Susanne Odung odung@kth.se Jobbnummer
10003973