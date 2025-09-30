Reservdelsspecialist
2025-09-30
Vi på Roy Andersson Bilbolaget är ett väletablerat bilföretag med över 60 års erfarenhet i branschen. Nu söker vi en reservdelsspecialist som vill bli en del av vårt kunniga och engagerade team i Mellerud!
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du utvecklas och får ta stort ansvar. Du kommer att arbeta med både garantiärenden och reservdelshantering för personbilar och transportbilar, i moderna och välutrustade verkstadslokaler.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Beställning och mottagning av reservdelar
Samordning med verkstad och kundmottagning
Lagerhantering och registrering i affärssystemKvalifikationer
Erfarenhet från bilbranschen är meriterande
Du är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
God datorvana och teknisk förståelse
B-körkort är ett krav
Du behärskar svenska i tal och skrift
Om arbetsgivaren
Roy Andersson Bilbolaget är en aktör med lång tradition i fordonsbranschen. Vi är stolta över vår service och arbetsmiljö där både personal och kund alltid står i fokus.Så ansöker du
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: fredrik.johansson@roybil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Reservdelsman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roy Andersson Bilbolaget AB
(org.nr 556128-0081)
Sapphultsgatan 6-8 (visa karta
)
464 34 MELLERUD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Andersson Bilbolaget AB, Roy Kontakt
Servicechef
Fredrik Johansson fredrik.johansson@roybil.se 0530-44443 Jobbnummer
9532817