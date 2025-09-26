Reservdelsspecialist - tekniskt förråd
Halmstads Energi Och Miljö AB / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2025-09-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Energi Och Miljö AB i Halmstad
Vi levererar en så enkel sak som trygghet.
Som det största energi- och miljöbolaget i regionen bidrar vi med samtliga delar till ett fungerande och hållbart samhälle. Vi levererar el till din kaffebryggare 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och tar hand om den efter att den bryggt sin sista kopp. Våra anställda är vardagshjältar, är du? Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Hos oss på Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) är du den som ser till att våra produktionsanläggningar alltid har de reservdelar som behövs för att fungera på bästa sätt. Du blir en del av vår tekniska försörjningskedja och bidrar till både hög driftsäkerhet och kvalitet i våra leveranser.
Det här är en roll där du får kombinera praktiskt arbete i lagret med administrativa uppgifter och nära samarbete med kolleger och funktioner. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Beställa, ta emot och lagerhålla reservdelar inom processindustri
• Registrera och leverera ut material
• Hantera beställningar, dokumentation och inventeringar
• Samarbeta tätt med underhållsingenjörer, tekniker, inköpare och upphandlare
• Arbeta aktivt i våra digitala stödsystem, främst MaintMaster
• Delta i förbättringsarbete för att effektivisera lagerstruktur och logistik
• Utföra andra lagerrelaterade uppgifter som hör till rollen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Kristinehedsverket.
DIN PROFIL
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av reservdelshantering inom process- eller tillverkningsindustri, och att du har en god känsla för tekniska komponenter och industriella system. Det är också viktigt att du trivs med digitala verktyg, då vi använder underhållssystem som MaintMaster i vardagen. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi tror att du är en person som är både noggrann och strukturerad, samtidigt som du är flexibel och kan ställa om när vardagen kräver det. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor, och du är serviceinriktad i ditt sätt att arbeta.
Meriterande:
• Kännedom om regelverk inom LOU, LUF och/eller inköpsarbete (om du saknar detta men har rätt inställning och vilja att lära, erbjuder vi intern kompetensutveckling inom området.)
• Tidigare erfarenhet från energibolag eller annan tekniskt avancerad verksamhet
• Truckkort
ANSÖKAN
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi gärna ha din ansökan snarast. Dock senast 2025-10-26
I rekryteringen samarbetar Halmstads Energi och Miljö AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Halmstads Energi och Miljö AB.
På HEM är medarbetarna verkligen nöjda. I vår senaste medarbetarundersökning undersökte vi bland annat vårt eNPS, alltså Employee Net Promotor Score. eNPS är ett vanligt sätt att mäta företagets medarbetarnöjdhet, hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare och hur troligt det är att de skulle rekommendera företaget som arbetsplats. HEMs score landade på 23, på en skala där 0 - 20 är bra och 20 - 50 är mycket bra, ett resultat vi är väldigt stolta och glada över. Vi bryr oss om miljö och hållbarhet, och inte minst dig som är anställd hos oss på HEM. Därför erbjuder vi bl.a. förtroendeflextid, föräldrapenningtillägg, friskvårdsbidrag samt 72 timmars arbetstidsförkortning per år. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Energi och Miljö AB
(org.nr 556528-3248), http://www.hem.se/ Kontakt
Rekryterare
Pontus Brantberg pontus.brantberg@brapersonal.nu 0702-68 06 70 Jobbnummer
9529519