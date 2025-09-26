Reservdelssäljare till Frösön
Komatsu Forest AB / Lagerjobb / Östersund
2025-09-26
På Komatsu Forest får du en roll där du varje dag bidrar till att hålla skogsmaskiner i drift - med möjlighet att påverka, växa och vara med på resan mot ett mer hållbart skogsbruk. Som reservdelssäljare blir du en nyckelperson för våra kunder och våra mekaniker, med möjlighet att utvecklas inom teknik, kundservice och lagerhantering - samtidigt som du arbetar i ett företag där innovation, samarbete och hållbarhet är centrala värden.
Ditt nya jobb Som reservdelssäljare hos oss kommer du att:
ta emot och hjälpa kunder både i butik och via telefon med att identifiera rätt reservdelar och tillbehör till våra skogsmaskiner
samarbeta nära med mekaniker för att förbereda deras servicejobb och se till att verkstaden har rätt delar hemma
hämta underlag från datasystem och arkiv, hantera beställningar och följa upp leveranser
Utöver detta ansvarar du för att vår reservdelsbutik är välfylld, lättillgänglig och kundvänlig. Du bidrar också till optimal lagerhållning och sköter vissa administrativa arbetsuppgifter. Som reservdelssäljare arbetar du tillsammans med både mekaniker och maskinsäljare för att tillsammans säkerställa att våra kunder får snabb, korrekt och professionell service.
Vem är du? Vi tror att du har:
tidigare erfarenhet av lagerhantering
någon form av försäljningserfarenhet
gärna maskinintresse eller erfarenhet som mekaniker
Vidare ser vi att du arbetar strukturerat och serviceinriktat, värderar ordning och reda, och är ansvarstagande med god känsla för kundrelationer. God datavana är nödvändigt då du kommer att använda våra interna system dagligen.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Körkort typ B är ett krav. Truckkort är meriterande.
Vad erbjuder vi? När du blir en del av Komatsu Forest får du mer än bara ett jobb - du får ett sammanhang. Vi erbjuder dig:
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom interna utbildningar och erfarenhetsutbyte.
Ett arbete där du får stort eget ansvar men samtidigt alltid har kollegor och organisationen i ryggen.
En arbetsplats där du kan växa - både professionellt och personligt.
Här får du vara med och utveckla framtidens skogsmaskiner och bidra till en hållbar bransch. Välkommen med din ansökan! Observera att urval sker löpande och att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas i din profil och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Ersättning
