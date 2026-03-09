Reservdelspersonal till Garnisonslagret
Försvarsmakten / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Norrbottens flygflottilj F 21 söker civil reservdelspersonal till Garnisonslagret på Flygverkstaden
Flygverkstaden är en avdelning inom Flygunderhållsenheten på F 21 som utför flygunderhåll på olika luftfartyg, främst JAS 39 Gripen men även helikopter. Flygunderhållet som består av tillsyner, reparationer och modifieringar levereras inte bara inom svenska Försvarsmakten utan även till utländska operatörer av JAS 39. Flygverkstaden är uppdelad på tre sektioner med totalt ca 55 anställda.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på Garnisonslagret som består av 4 medarbetare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Lagerhantering
• Mottagning och utlämning av reservdelar till flygplan och garnisonens övriga materiel
• Kundmottagning
• Godshantering
• Övrig lagerhantering såsom inventering
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.
Som civilanställd i Försvarsmakten har du möjlighet till fysisk träning tre timmar per vecka under arbetstid. Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Lägst gymnasial utbildning med godkänt betyg i samtliga ämnen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska
• God datorvana
• Lägst körkort klass B
Meriterande:
• Erfarenhet av tidigare arbete inom Försvarsmakten
• Genomförd värnplikt/GMU (grundläggande militär utbildning)
• Erfarenhet av reservdelshantering och/eller lagerarbete
• Erfarenhet av SAP, Fenix (stödssystem i Försvarsmakten)
Personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar lika bra självständigt som i grupp. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare är du noggrann, har ett högt säkerhetstänkande och god initiativförmåga. Du har ett tydligt sätt att kommunicera i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Anställningen kommer att inledas med sex månaders provanställning.
Tillträdesdatum: Tillträde enligt överenskommelse.
Internutbildning och resor i tjänsten förekommer. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, delta i utbildningar, övningar och insatser, både utrikes och inrikes.
Individuell lönesättning tillämpas. Arbetsort: Luleå.
Kontakt:
Mattias Eliasson, 073-7516390
Sista datum för ansökan: 2026-04-06 Så ansöker du
Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför just du är lämplig för denna tjänst.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt Ö.K Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9785157