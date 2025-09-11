Reservdelspersonal
Nav1rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nav1rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Nu söker vi dig som har god vana av service och administration till vår kund i Täby!
Personen vi söker bör vara:
• Serviceminded
• Stresstålig
• Organiserad
Vi ser gärna att du har något års erfarenhet av att jobba med reservdelar. Du kommer att jobba i högt tempo med ett bra team i bra lokaler på ett stort stabilt internationellt bilföretag i Täby. Du kommer att administrera reservdelar både internt och externt till kunder. Rollen som reservdelsman innebär en hel del planering och administration och du bör vara lösningsorientrad. Har du ett brinnande bilintresse är det givetvis ett stort plus.
Kunskaper i system som Kobra/Automaster/Winassist eller Tacdis är mycket meriterande.
Du kommer att vara anställd av Nav1Rekrytering och vara placerad ute hos kund.
Tjänsten tillsätts omgående så vänta inte med att söka!
Vi ser fram emot din ansökan!www.nav1rekrytering.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nav1Rekrytering AB
(org.nr 556859-9699) Arbetsplats
Nav1Rekrytering Jobbnummer
9504932